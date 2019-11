Piektdien, 29. novembrī, dziedātāja un dziesmu autore Evija Smagare publicē trešo singlu "Lai noskan klusums", kas tapis sadarbībā ar pašmāju jauno talantu, reperi Nakts.

"21. gadsimts ir laiks, kurā esam iepinušies pārlieku lielajā informācijas tīklā, esam piesieti savām viedierīcēm, sociālajiem tīkliem, uz pasauli skatāmies caur ekrāniem un saklausām to caur austiņām, bloķējot tiešo saikni starp sevi un visu, kas notiek apkārt. Šī dziesma ir aicinājums kaut uz brīdi atbrīvoties no šiem šķietami pievilcīgajiem laika kavēkļiem, attīrīt prātu un vidi sev apkārt, pavērot pasauli ar neapbruņotu aci, sajust to, kas ir īsts un galu galā- ieklausīties sevī. Saredzēt tukšumu un saklausīt klusumu, atbrīvoties no visa liekā, jo tieši tukšums un klusums ir sākums visam," Tā par dziesmu saka pati Evija Smagare.

Dziesmas mūzikas autori ir Armands Varslavāns un Evija Smagare, bet tekstu rakstīja Andris Skukausks (Nakts) un Evija Smagare.

Nakts jeb īstajā vārdā Andris Skukausks ir izpildītājs un reperis no Bauskas, kas lielāku atpazīstamību ieguvis piedaloties šovā "X Faktors". Līdz šim Nakts ir publicējis vairākas pašsacerētas kompozīcijas un izveidojis veiksmīgas sadarbības ar vairākiem māksliniekiem.

"Šī sadarbība ar Eviju deva man iespēju kārtējo reizi pārliecināties cik patiesībā daudzpusīga var būt mūzika," saka Nakts.

Dziesmai ir nofilmēts arī videoklips, kurā darbojas pieci personāži – reperis Nakts, dziedātāja Evija Smagare, kā arī trīs galvenie varoņi – mākslinieki: dejotājs, horeogrāfs Kristaps Vanags,

mūziķis, komponists, pianists un dziedātājs Jānis Aizupietis un jaunā māksliniece, gleznotāja Laura Tuča.

Videoklipu filmēja un producēja Ivars Utināns.

"Dziesmas video sižets atspoguļo ikviena mākslinieka domu lidojumu jaunas idejas radīšanas brīdī. Mums vienmēr ir licies interesanti, kā mākslinieks ir nonācis līdz kādam konkrētam rezultātam, tāpēc dziesmas video ideja ir parādīt kā no klusuma un tukšuma rodas kas pilnīgi jauns un interesants," saka tā veidotāji.

Dziesmas ierakstā piedalījās - Armands Varslavāns (ģitāra/ bass), Rūdolfs Iļķēns (elektronika), Mareks Logins (bungas), Jānis Aizupietis (taustiņi).

Dziesma ir pieejama visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.

Jau nākamgad ir plānots laist klajā Evijas Smagares debijas albumu, kas lielākoties būs latviešu valodā, iekļaujot arī dažas dziesmas angļu un krievu valodā.