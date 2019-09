Pašas producētais jaundarbs "No vietas uz vietu, no ausmas uz ausmu" ir pirmais vēstnesis no gaidāmā albuma gaidāmā MELO RECORDS "Skalbe. Dzirnavās", un dziesmas iedvesma sakņojas Kārļa Skalbes pasakā "Kaķīša dzirnavas".

"Es spilgti atceros sevi mazu, iegrimušu milzīgā televizora kastē, līdzpārdzīvojot baltā kaķīša neveiksmēm. Es iemācījos, ka jebkurš pārnodarījums kā bumerangs šaujas atpakaļ. Tik pavisam nesen, pateicoties radio Naba projektam, es uzzināju, ka meistars, Kārlis Skalbe, šo pasaku rakstījis savai meitai esot cietumā, cenšoties tajā ieviest savu vērtību sistēmu, noliedzot vardarbību un naidu, cildinot garīgo spēku. Atskatoties uz sevi ar šī brīža apziņu, es saprotu, ka Kārlis Skalbe ir atstājis manī milzu nospiedumu un ir neapšaubāmi veidojis manu skatījumu uz manu realitāti," stāsta Evija.

Topošā ieraksta skanējumu veido 13 latviešu alternatīvās mūzikas skatuves pārstāvji un to papildina dzejnieka un mūziķa Imanta Dakša veidots literārās pasakas pārlikums dziesmu tekstos. Idejas autori ir radio NABA pārstāvji Anete Enikova un Madars Štramdiers.

"Laikā, kad steiga un centrēšanās uz savu laimi un mantu ir pārņēmusi cilvēku prātus, ir laiks atgādināt Kārļa Skalbes pasakās iekodēto latviskās dzīvesziņas ētisko un estētisko vērtību harmoniju, ideālās pasaules modeli, kurā cilvēks un daba atrodas līdzsvarā un saskaņā viens ar otru. Mūsu mērķis ir radīt drosmīgas mākslas projektu, kas cilvēkiem dotu gan enerģiju, gan spēku, gan vairotu humānismu," pauž projekta vadītāja Anete Enikova.

Jauno mūzikas un mākslas albumu veido dzejnieks un mūziķis Imants Daksis un grupa "The Bubble Gum expLOTION", Evija Vēbere, "Plenērs", "Inokentijs Mārpls", "Dzelzs vilks", Elizabete Balčus, "Difūzija", "Baložu pilni pagalmi", "Gas of Latvia", "Zig Zag", "Oranžās brīvdienas" un MNTHA. Vizuālo stāstu izstāsta jaunās mākslinieces no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas 2. kursa un pedagoģe Klāra Grundšteine, animācijas un video salikumu veido – Valters Mednieks.