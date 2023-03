Hip-hopa mākslinieks Fiņķis un dziedātāja Patrisha piektdien, 17. martā, laiž klajā kopīgu dziesmu "Raķešu zinātne".

"Šī dziesma man atgādina par cilvēkiem, bez kuriem šī dzīve būtu daudz tumšākās krāsās," stāsta Fiņķis. "Rakstot šo dziesmu, risināju sevī konfliktu, kas rezultējās ar manis paša cieti būvētā ego demontāžu. Ņem vieglāk - šī nav raķešu zinātne!"

"Raķešu zinātne" ir pirmā dziesma kopš Fiņķa debijas albuma "Tāds slinkums", kas iznāca pērnā gada aprīlī. Šī gada februārī Fiņķis arī ieguva "Zelta mikrofonu" par gada labāko video klipu dziesmai "Sevis mīlestība".

"Raķešu zinātnes" piedziedājums tapis jau pirms vairākiem gadiem no materiāliem, ko Fiņķis sauc par "depresijas kabinetu". "Depresijas kabinetā es glabāju mājas demo ierakstus, kas tapuši dzīves tumšākos posmos," stāsta mūziķis.

Domājot par kopējo dziesmas skanējumu, tika uzrunāts grupas ''Kasetes'' producents Rūdolfs Zagorskis, kurš palīdzēja ar sintezatora partijām. Strādājot pie dziesmas formas, Fiņķis kopā ar Rūdolfu nonāca pie idejas, ka nepieciešams spilgts vokāls, un Patrishas balss tembrs šķita vispiemērotākais papildinājums dziesmas vēstījumam un skanējumam. Pirmā dziesmas ieraksta sesija norisinājās Vaidavas Kultūras namā. Dziesmas tapšanā piedalījušies arī ilggadējais Fiņķa muzikālais partneris Aleksis Luriņš ("PRAGAII") un Andis Ansons ("Bel Tempo").

Līdz ar dziesmu, iznāk arī tās video klips, kura režisore ir Elīza Jordane. "Popmūzikas video tradīcijas mūs ir pieradinājušas ar stāstiem, kuros bieži vien to galvenie varoņi peldas naudas banknotēs, brauc ar smalkiem auto un rotājas pāris kilogramu smagās zelta ķēdēs, tā demonstrējot savu veiksmīgo un izdevušos dzīvi," stāsta režisore. "Ar domubiedriem Jurģi Kminu un Aneti Šidlovsku radītajā pasaulē, šīs zelta ķēdes rotā aklu suni no patversmes. Tikmēr pārējos varoņus motivē neloģiskas darbības un apgrieztas klišejiskas situācijas – šim video stāstam ir sava lietu kārtība, kura pamazām atklājas ar katru skatīšanās reizi."

Kā "Delfi" informē mūziķa pārstāvji no "Every Little Thing", šī gada pavasarī Fiņķi varēs sastapt vairākos koncertos Latvijā – 15. aprīlī Kultūras namā "Wiktorija" Liepājā, 6. maijā Cēsīs, "Fonoklubā" un 13. maijā Jelgavas "Melno cepurīšu balerijā".