Svinot Kārļa Skalbes 140. jubileju un Latvijas simtgadi, "Radio NABA" laidis klajā savu jaunāko muzikālo izlasi "Skalbe. Dzirnavās", kuras iedvesmas avots ir latviešu tautai tik iemīļotā pasaka "Kaķīša dzirnavas". Jaunāko kompozīciju no izlases – skaņdarbu "Trejdeviņi loki" – piesaka mūziķis Andris Indāns ar projektu "Gas of Latvia".

Jaunā albuma "Skalbe. Dzirnavās" kompozīciju vārdu autors ir dziesminieks un dzejnieks Imants Daksis, kurš sajūtas, motīvus un tēlus, kas mājo pasakā "Kaķīša dzirnavas", transformējis dzejas valodā, radot vienotu stāstu.

Šim stāstam muzikālās interpretācijas radījuši trīspadsmit pašmāju mūziķi un grupas: "The Bubble Gum expLOTION", Evija Vēbere, "Plenērs", "Inokentijs Mārpls", "Dzelzs vilks", Elizabete Balčus, "Difūzija", "Baložu Pilni Pagalmi", "Gas of Latvia", "Zig Zag", "Oranžās brīvdienas" un MNTHA. Vizuālo stāstu izstāsta jaunās mākslinieces no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina izglītības programmas 2. kursa un pedagoģe Klāra Grundšteine, animācijas un video salikumu veido – Valters Mednieks.

Līdz šim jau publiskotas 10 kompozīcijas un teksta video, tie apskatāmi šeit.