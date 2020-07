Noklausies! Ģitārists Gints Smukais izdod singlu 'Aorta'

Ģitārists Gints Smukais izdod jaunu singlu "Aorta" no sava otrā albuma "Atkusnis", kura prezentācijas koncerts "Atkusnis" notiks 31. jūlijā Raiskuma ezerā uz peldošas

skatuves.

Koncertu būs iespēja klausīties no laivām, SUP dēļiem vai krastā, ērtiiekārtojoties kempinga "Apaļkalns" zālienā, portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāve Inga Zālīte.

Gints Smukais ar savu pirmo ģitāru satikās pirms divpadsmit gadiem, bet skaņdarba"Aorta" pirmie iedīgļi tapa pirms sešiem gadiem.

Gints Smukais: "Sešu gadu laikā esmu periodiski atgriezies pie šīs melodijas. Ritmiskais apvienojums ar stīgu staipīšanu skaņdarbā raisa hipnotizējošu un mistisku sajūtu, kas redzama arī dziesmas video. To sajūtu esmu vienmēr centies panākt ar savu mūziku. Skaņdarbs "Aorta" reprezentē tieši to dzīvības pulsāciju, pie kuras man vienmēr nācies atgriezties, kad aizmirstu, kāpēc daru to, ko esmu izlēmis darīt – radīt mūziku," teic mākslinieks. Ģitārists Gints Smukais 31. jūlijā, saulei rietot, plkst. 21:00 uz ezerā peldošas skatuves iepazīstinās ar sava otrā solo albuma "Atkusnis" skanējumu. Smukais atklāj: "Otrais albums manā dzīvē ir ļoti īpašs mūzikāls stāsts. Ūdens klātbūtnei albumā būs nozīmīga loma, tāpēc arī izvēlējos ļoti skaistu vietu albuma prezentācijas koncertam – Raiskuma ezeru, kura akustika un saulrieta noskaņa piešķirs neaizmirstamu skanējumu un baudījumu katram klausītājam."

Albuma "Aorta" atklāšanas koncertu būs iespējams vērot ne tikai no sauszemes, iekārtojoties kempinga "Apaļkalns" teritorijā uz saviem krēsliem vai segām. Aktīvāka dzīvesveida piekritējiem būs iespēja koncertu klausīties no savas laivas vai SUP dēļa, kurus būs iespējams arī iznomāt, pērkot kopā ar biļeti iepriekšpārdošanā "Bilešu Paradīzes" kasēs un internetā.