Noklausies! Grupa 'Abradūri' piesaka debijas albumu

Pašmāju reperis Abra nupat izdevis debijas albumu "Saistīts", tādējādi piesakot jaunu mūzikas projektu "Abradūri", kurā reps mijiedarbojas ar dzīvo instrumentālo mūziku, informē repera pārstāvji.

Grupas "Abradūri" sastāvu veido mūziķi Artūrs Strautmanis (bungas), Toms Valmiers (kontrabass un basģitāra), Reinis Puriņš (trompete) un Abra (vokāls). Albuma lielākā daļa tapusi 2018. un 2019. gadā, tomēr dienasgaismu tas piedzīvo tikai četrus gadus vēlāk. "Pēc pāris gadiem, apstākļiem veiksmīgi sakrītot un kopīgi paskatoties uz paveikto, secinājām, ka albums ir veiksmīgi izturējis laika pārbaudi," saka Abra.

Albumu veido deviņi skaņdarbi, kas papildina Latvijas repa paleti ar dažādiem krāsu sajaukumiem un stiliem – no viegli konceptuāliem līdz izteikti eksperimentāliem. Skanējuma ziņā albums ir iedvesmots no tādām grupām kā "The Roots", "A Tribe Called Quest", "Digable Planets" un citām, savukārt albuma vāciņš ir tieša atsauce uz repa apvienības "De La Soul" debijas albumu "3 Feet High and Rising", kas 20. gadsimta 80. gadu beigās deva lielu grūdienu alternatīvā hip-hopa un "jazz rap" žanra attīstībai.

Bundzinieks Artūrs Strautmanis: "Albums ir slavasdziesma tam, kas hip-hopa kultūrā aizķēra visātrāk un viskošāk. Ritmi, kas liek kustināt kakla muskuļus un lirikas, kuras liek domāt, aizdomāties un iedvesmo. Ir pārliecība, ka šis žanrs, kas kļuvis ļoti digitāls savā skanējumā, var tikt izpildīts un spēcīgi atainots arī ar akustiskajiem instrumentiem, gluži kā laikā, kad veco džeza/fanka ierakstu semplošana bija visaugstākajā godā."

Foto: "Abradūri", albuma vāciņš, publicitātes attēls

"Saistīts" gala iznākums ir apstrādāts ar stilizēti "netīru" pagrīdes hip-hopa skanējumu, ko veidojis Toms Lisments. Albuma ierakstā piedalījušies arī Ansis Jansons (kokle) un Svens Vilsons (elektriskā ģitāra). 3. Februārī Rīgā, "M/Darbnīcas" telpās notiks albuma prezentācijas koncerts.

Abra ir reperis, brīvrunātājs, daļa no "Brīvrunu Projekta", kas ir vienīgais repa improvizācijas teātris Latvijā, trīskārtējs laureāts "Ghetto Games" rīkotajās brīvrunas sacensībās, ir sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Edavārdi, ansis, Arturs Skutelis, Kristīne Prauliņa, Gints Smukais, Miks Galvanovskis u. c.