Pašmāju indie-pop grupa "Blue Jean Serenade" laidusi klajā jaunu singlu angļu valodā – "Your Heart", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par kompozīciju "Your Heart" grupas solists Jānis Niedra stāsta: "Šī ir dziesma par attiecībām. Par iespējām. Arī par nepiepildītām cerībām. Rakstot vārdus dziesmai, domāju par to, cik daudz zaudējam, kad neatklājam savas patiesās jūtas, baidoties, ka otrs nejūtas tāpat vai tiks sabojāts līdzšinējais līdzsvars. Tā vietā mums patīk iztēloties, kā būtu, ja otrs cilvēks spertu pirmo soli. Cik skaisti tas varētu izvērsties."

Pirmā ideja par dziesmas vārdiem radās Jānim, un tālāk domu attīstīja visa grupa kopā. "Your Heart" ieraksts tapis grupas ģitārista Reiņa Ozolkājas mājas studijā. Dziesmu producējis mūziķis un producents Aleksis Luriņš, miksa un māstera autors ir Andis Ansons. Vizuālais noformējums ir Jantas Jasjukevičas darbs.

Dziesma "Your Heart" atrodama visās populārākajās straumēšanas vietnēs.

Grupa "Blue Jean Serenade" dibināta 2014. gadā, laika gaitā tās sastāvs mainījies, līdz nonācis pie pašreizējā dalībnieku piecinieka. Pirmais grupas minialbums tapa angliski. Tā nosaukums – "All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don't". Vēlāk mūziķi pievērsās dziesmu radīšanai arī latviski. Laika gaitā, koncertējot apceļoti dažādi Latvijas nostūri un pabūts arī Hamburgā "Reeperbahn Festival 2018". 2020. gada martā iznāca debijas pilnmetrāžas albums "Prieks, no kura neizaug. Laiks, kuru neaizmirst.", kam sekoja singls "Es piederu pie tiem", kā arī vairāki video.