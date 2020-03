Piecu cilvēku muzikālā apvienība "Careless Afterlife" laidusi klajā savu debijas EP "Searching for Buried Pleasures", un līdz ar minialbuma izdošanu publicē jaunākā singla "Frankenstein Goes to Heaven" video.

Kā portālam "Delfi" raksta grupas pārstāvji, dziesmas nosaukumā iekļautas atsauces uz grupu "The Pixies" un tās hitu "Monkey Gone To Heaven", kā arī uz Mērijas Šellijas romānu "Frankenšteins", savukārt dziesmas tekstā iekļauts citāts no amerikāņu zinātniskās fantastikas un šausmu literatūras autora Hovarda Filipa Lavkrafta (H. P. Lovecraft) stāsta "Baltais kuģis".

"Tādējādi arī mūzikas video ir ieturēta šī juceklīgā, mazliet vētrainā un mazliet drudžainā plostošana skatpunktos," raksta grupas pārstāvji.

Kā raksta grupas pārstāvji, savukārt jaunajā minialbumā "Searching for Buried Pleasures" var saklausīt "disonējošus un pretrunīgus instrumentu un efektu pielietojumus, kas mijiedarbojas ar smalki izstrādātām ritma sekcijām un maigu balss toni".

EP ieraksts veikts agrā 2019. gada pavasarī Rīgā, un to ierakstījis, miksējis un māsterējis Jevgenijs Načiss. Albums ir pieejams populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.

Grupa "Careless Afterlife" pastāv kopš 2015. gada grupa (Arta Zariņa - vokāls; Artjoms Baharevs - bungas; Jana Petkus - ģitāra; Ričards Dauksts - bass; Toms Babincevs - ģitāra). Līdz šim uzstājusies dažādos pasākumos un koncertos gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās.

Par savu daiļradi grupas dalībnieki raksta, ka tā "caur gotiskām ārtroka kompozīcijām ieskauj klausītāju stāstā par balansēšanu starp instinktīvi nojaušamo un prātā dzelžaini definēto."