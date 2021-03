Noklausies! Grupa 'Doni Tondo' laidusi klajā debijas albumu

Ceturtdien, 4. martā, klajā nācis pašmāju instrumentālā trio "Doni Tondo" debijas minialbums, kas sastāv no piecām dziesmām, informē grupas pārstāvji.

Kaut arī grupas pirmsākumi ir meklējami jau 2015. gadā, šis ir pirmais studijas veikums, ar ko nākuši klajā "Doni Tondo". Līdz šim grupu ir bijis iespējams klausīties vien koncertos un to ierakstos. Pie koncertu sajūtas instrumentālais trio konceptuāli pieturas arī debijas albumā, to studijā veidojot agrīnās rokmūzikas tradīcijās – ieskaņojot visus instrumentus vienlaicīgi.

Albumā ir iekļautas piecas dziesmas: "Radiola", "Āfrikas bankas", "Jauns zirgs", "Augsne", kā arī albuma tituldziesma "Bardo".

"Spēlēt instrumentālo mūziku ir daudz citādāk, jo savu stāstu nevari izstāstīt tiešā veidā ar vārdiem, ļaujot pašam kompozīciju piedzīvot no jauna katru reizi to spēlējot." stāsta grupas ģitārists Raimonds. "Dziesma "Bardo" saistīta ar kāda cilvēka nāvi un viņa pārdzimšanu. Parādība, kas gluži kā ikdienas rutīna nedaudz nogurdina, iedvesmo un dzen mūs uz priekšu. Atkārtojumi veido citādu dinamiku un atstāj atšķirīgu emocionālu piedzīvojumu." Savs stāsts ir katrai no albuma dziesmām, taču tos grupa vismaz pagaidām atstāj katra klausītāja interpretācijā.

Ieraksts tika veikts jau 2019. gadā, savukārt apstrādi un sagatavošanu publicēšanai grupa pilnībā veikusi pašu spēkiem. "Doni Tondo" sastāvu veido Raimonds Gusarevs, bundzinieks Jānis Sildniks, kā arī basģitārists Miķelis Pirksts.

Ieraksts pieejams "Spotify" un citos straumēšanas servisos, kā arī grupas "YouTube" profilā.