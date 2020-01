Grupa "Ducele" ierakstījusi jaunu dziesmu "Monika" no trimdas latviešu grupas "Trīs no Pārdaugavas" repertuāra. Dziesma būs iekļauta jaunajā grupas albumā, kas savukārt būs pielikums rakstnieces Nora Ikstenas jaunajai grāmatai par grupu "Trīs no Pārdaugavas" un tās līderi Vilni Baumani.

Grupa "Ducele" no jauna ieskaņojusi savulaik populāras, bet Padomju Latvijas varas iestādes kaitinošās, un kā tām šķita, izlaidīgu dzīvesveidu popularizējošās un padomju cilvēka psihi traumējošās dziesmas.

Plānots, ka albums ar grupas "Trīs no Pārdaugavas" repertuāra dziesmām, nāks klajā jau šī gada martā. Jaunais albums būs kā pielikums topošajai, pazīstamās latviešu rakstnieces Noras Ikstenas grāmatai par trimdinieka, dziesmu autora Viļņa Baumaņa un grupas "Trīs no Pārdaugavas" raibajām gaitām. Baumaņa kungs šobrīd ir vienīgais dzīvi esošais grupas dalībnieks un joprojām dzīvo un darbojas ASV.

Vilnis Baumanis sev raksturīgajā humora piesātinātajā manierē stāsta: "No sirds priecājos par "Duceles" ieceri no jauna celt gaismā trimdas ansambļa "Trīs no Pārdaugavas" repertuāru – veidojot programmu no manis sacerētajām dziesmām un dziesmiņām. 60. gadu nogalē, kad mēs trīs sākām savas muzikālās gaitas, trimdas saime Amerikā burbuļoja sabiedriski un kulturāli, dodot mums pateicīgu vielu koncertiem. Bet radīšanas procesā bieži aizdomājos pāri jūrai, kur latviešu tautas kodols joprojām mita aiz atslēgām. Gribējās pateikt kaut ko par visas tautas likteņiem. To arī darīju, savā neformālajā stilā, ar tā laika sajūtām, nemaz neiedomādamies, ko šāda "pusmāksla" kādam varētu nozīmēt pēc 50 gadiem.

Projektā pat iesaistīta apbalvotā rakstniece Nora Ikstena. Par "Duceli" esmu dzirdējis tikai cildinošas atsauksmes. Profesionāli mūziķi. Latviskuma meklētāji. Simpātiski cilvēki. Līdz šim ierakstītie dziesmu paraugi liecina par grupas vokālo saliedētību, sprigano enerģiju un krāšņu instrumentālo apdari. Ir patīkami klausīties!

Kad programma būs pilnveidota, tad visi sēdīsimies ducelē, ar Arni Veisbārdi pie grožiem, un laidīsimies, kā laika mašīnā, atpakaļ uz tiem laikiem, kad "Trīs no Pārdaugavas" divus gadu desmitus pulcināja tautiešus Amerikas latviešu centros un beidzot arī Latvijas āra estrādēs. Un abi mani dziesmu draugi tur viņā saulē smaidīs un dūks "Ducelei" līdzi piestrinkšķinādami kādu debešķīgu akordu. Lai izdodas!"

Grupas "Ducele" runasvīrs Arnis Veisbārdis piebilst: "Nora Ikstena raksta grāmatu, veltītu grupas "Trīs no Pārdaugavas" daiļradei, "Ducele" ieraksta mūzikas albumu, kura dziesmas būs kā pielikums grāmatai. Visi kopīgi, pieaicinot režisoru Viktoru Runtuli, ģenerējam idejas scenārijam un dramaturģiskajam ietvaram jaunai teatrāli muzikālajai izrādei, kuras sižeta pamatā būs grupas "Trīs no Pārdaugavas" daiļrade, viņu vēlme un centieni saglabāt latvietību migrantu diasporā, šo latviskuma un neatkarības garu uzturot arī okupētajā Latvijā."

Grupa "Ducele" dibināta 2016. gadā un spēlē folkmūziku ar rokmūzikas un popmūzikas elementiem. Līdz šim grupa izdevusi divus albumus.