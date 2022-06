Noklausies! Grupa 'Four Minute Man' izdod otro albumu

Latviešu stoner/raganroka grupa "Four Minute Man" izdevusi savu otro studijas albumu "The Beast Is Gone", kurā iekļautas desmit jaunas kompozīcijas.

Līdzīgi kā grupas debijas albumā "Devil Inspired" (2020), arī jaunajos skaņdarbos klausāmi melodiski ģitāras rifi, smagas starpspēles un krasi ritma kontrasti, ko vainago spēcīgas vokālās daļas, tā par savu daiļradi raksta grupas pārstāvji.

"Mūsu otrais albums iezīmē jaunu, tomēr vecajā iesētu posmu grupas evolūcijā. Skaņdarbi ir grupas kopīgi meklētā un atrastā mūzikas dzīslas daļa, kas caurvij visu lielākoties pandēmijas laikā tapušo daiļradi. Kraukšķīgs zāģis, melodija, vokāls, kas kliedz tā, it kā sviltu uz sārta, kosmu piesātinošs bass, krasi lūzumi ritmā un kompozīcijā; tam visam fonā – orgāns, debesu stabules," vienisprātis ir visi pieci grupas dalībnieki.

Desmit kompozīciju garais albums ierakstīts un miksēts Valmierā pie Lomika jeb Ģirta Laumaņa, kur tapa arī debijas albums "Devil Inspired". Savukārt albuma un singlu dizainu veidojis latviešu fotogrāfs un mākslinieks Jānis Škapars.