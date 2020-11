Grupa "Franco Franco" nāk klajā ar jaunu skaņdarbu "Vētra", kuram tapis arī alegorisks videoklips.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē grupas pārstāvji, "Vētra" seko pērn izdotajai dziesmai "Sirdsdejo", kas iekaroja daudzu klausītāju sirdis un "Muzikālās bankas 2019" balsojumā iekļuva gada 25 vērtīgāko dziesmu starpā.

Grupas dalībnieki atklāj, ka dziesmas aizmetņi tapuši, samainoties ar instrumentiem. "Pianiste Kristīne radīja bungu ritmu, savukārt bundzinieks Mārtiņš sēdās pie klavierēm," stāsta grupas soliste un dziesmas vārdu autore Elizabete Vētra. Viņai šis ir pirmais skaņdarbs, kura teksts pilnībā tapis latviešu valodā.

"Šis saspringtais laiks pierādījis, ka dzīve mēdz velties mums pāri lielākos un mazākos viļņos. Brīžiem noturēties ir viegli, citreiz – teju neiespējami. Šis skaņdarbs ir mēģinājums parādīt, ka no savas dzīves bangām varam arī ko būtisku iemācīties," stāsta Vētra. "Savā ziņā es ceru, ka šī dziesma kādam noderēs kā rīks, kas palīdz tikt galā ar nepatīkamām emocijām, laipni atvadīties no tām un pateikt "paldies" par mācību stundu."

Videoklipa radošo konceptu un montāžu veidojis grupas bundzinieks un šova "Balss maskā" vadītājs Mārtiņš Spuris. "Būtisks "Vētras" vizuālā stāsta elements ir divas dažādas pasaules. Viena ir tā, ko rādām citiem cilvēkiem. Savukārt otra ir mūsu iekšējā pasaule – kā mēs jūtamies patiesībā. Bieži šīs pasaules nesakrīt, un mēs jūtamies apmaldījušies, disbalansā. "Vētrā" mēģinām atrast izeju no šīs aizspogulijas un panākt, lai mūsu divas pasaules pārklātos un mēs gan iekšēji, gan ārēji būtu harmonijā ar sevi," stāsta Spuris.

Dziesmu producējis un par ierakstu parūpējies Reinis Kārkliņš ("Aleja Records"), kurš ir arī "Franco Franco" singlu "Sirdsdejo" un "You Look So Good" producents.

"Franco Franco" izdevuši divus minialbumus (EP) un vairākus singlus, sadarbojušies ar Reini Sējānu, Arstarulsmirus, Normundu Rutuli, Artūru Jenotu. Minialbums "Moon + Light" ticis nominēts balvai "Zelta mikrofons" kā viens no labākajiem alternatīvās vai indie-pop mūzikas albumiem. Grupa koncertējusi lielākajos pašmāju festivālos – "Positivus", "Summer Sound", "Playground" –, kā arī iesildījusi ārzemju mākslinieku Toma Odela un Džesijas Vēras koncertus Latvijā.