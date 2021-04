Grupa "Laika upe" laidusi klajā jaunu dziesmu pavasarīgās noskaņās – "Neprātīga doma".

Kā raksta mūziķi, dziesma "Neprātīga doma" stāsta par cilvēka divām pusēm – mierīgā jeb kautrīgā un drošā jeb impulsīvā. Kad galvā satiekas abas šīs puses dažreiz ir neziņa, kurai ļauties. Vislabāk ir ļaut sadzīvot abām šīm pusēm, jo tas var novest pie pozitīva rezultāta, uzskata dziesmas autori.

2020. gada vasarā dziesmai tika nofilmēts videoklips, tomēr kļuva skaidrs, ka video neparādīs dziesmas būtību un tā arī netika izlaists. Sākoties pandēmijas otrajam vilnim bija skaidrs, ka dziesma savu pirmatskaņojumu sagaidīs 2021. gada pavasarī. Vēlāk radās jauna ideja, radīt teksta video pavasara noskaņās, kas labāk piestāvētu dziesmai "Neprātīga doma" – krāsainu un prātā paliekošu.

Dziesma tapusi sadarbībā ar ierakstu producentu DJ Rudd (Rūdolfs Budze). Teksta autors Mikus Frišfelds. Grafiskā video veidotāja Madara Dzintara-Pluša.

Grupā "Laika upe" ir apvienojušies pieci jauni mūziķi: Guntis Nurža (vokāls), Jānis Pastars (ģitāra), Atis Čamanis (taustiņi), Reinis Petrovičs (basģitāra), Edgars Ansons-Tomsons (bungas). Grupa uzstājas dažāda mēroga publiskos un privātos pasākumos visā Latvijā. Kā grupas dalībnieki uzsver – katrs dalībnieks ir ļoti atšķirīgs, un tieši tas vieno visus kopā un veido grupas harizmu.

Kopš 2018. gada "Laika upe" ir publicējusi vairākus singlus un videoklipus. Līdz šim labākos panākumus guvušas dziesmas "Lietus iela" un "Polārzvaigznes krīt", kas ir iekļuvusi Latvijas radiostaciju topos. Plašāku atpazīstamību grupa ieguva, piedaloties LTV "Supernova 2019" pusfinālā ar dziesmu "Listen To The Way That I Breathe" un LTV "Supernova 2020" atlasē ar dziesmu "All My Roads".