Rūjienā bāzētā rokgrupa "Refleksija" publicējusi dziesmu "Neredzēt".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par dziesmas tapšanu grupas solists Arturs Gruzdiņš saka: "Šī dziesma grupas koncertos ir skanējusi jau no pastāvēšanas pirmās dienas, bet ierakstīta tika tikai nesen. Ja pareizi atceros, tad tā bija viena no pirmajām, kuras demo versiju Dairis (Teteris) mums parādīja. Tuvojoties grupas pastāvēšanas sestajai jubilejai, nolēmām, ka ir īstais brīdis to uzdāvināt saviem klausītājiem. Tad nu, daudz laimes dzimšanas dienā, Refleksijas kareivji".

Kā vēsta Gruzdiņš, grupas dalībnieki gaida pandēmijas beigas, lai varētu atkal satikties ar saviem klausītājiem enerģiskos brīvdabas un iekštelpu koncertos. Bet kamēr tas nav iespējams, grupa sola vēl pāris muzikālu pārsteigumu.

Dziesmas ierakstā piedalījušies Arturs Gruzdiņš (vokāls, ģitāra); Dairis Teteris (ģitāra); Normunds Zauls (bass); Klāvs Skujiņš (bungas). Dziesma ierakstīta un apstrādāta "KS Records", Kārļa Šteinmaņa vadībā.

Grupa "Refleksija" dibināta 2015. gada nogalē Rūjienā, bet plašāku atpazīstamību ieguva pēc grupas līdera Artura Gruzdiņa uzvaras pasaulē populārā mūzikas šova "X Faktors" Latvijas versijas pirmajā sezonā 2017. gadā.