Psihedēliskā roka grupa "The Bad Tones" laidusi klajā pirmo singlu "Over Me" no gaidāmā albuma "Is It Good Enough?", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Šī dziesma stāsta par nogurušu, vientuļu dvēseli, kas gaida nakts vilcienu mājup, un par dažādām domām, kas šajā brīdī uzplaiksnī. Tās vēsta par ilgām būt kopā ar savu mīļoto un sajust siltu apskāvienu, krītot svētlaimīgā miegā.

Šī singla tapšanā piedalījies arī somu saksofonists Uko Heinonens (Ukko Heinonen), kas, kā raksta grupas pārstāvji, ar savu spēcīgo saksofonspēli atdzīvina dziesmas vidusdaļu, kura kā sapnis, sasniedzot kulmināciju, atkal atgriežas atpakaļ sākumā.

Jaunais albums dienas gaismu ieraudzīs jūlija sākumā.

“The Bad Tones” ir dabas un blūza iedvesmots psihedēliskā roka kvartets no Rīgas, ko raksturo “sapņainas ģitāras un viļņainas balsis”. Pie taustiņiem, ģitāras ir vokālists Edvards Broders, pie bungām ir fona vokālists – Kalvis Sležis, ģitāra, taustiņi un vokāls - Rūdolfs Ozols, bass vokāls – Alberts Levics.

Visi grupas dalībnieki ir iesaistījušies Rīgas mūzikas scēnā jau no agrīniem pusaudžu gadiem un spēlējuši dažādās grupās pirms “The Bad Tones” dibināšanas. Šajā ansamblī viņi noslīpējuši savu skanējumu, apvienojot prasmes, kas iegūtas spēlējot klasisko roku un blūzu, ar modernai alternatīvajai mūzikai raksturīgu dziesmu struktūru. “The Bad Tones” ar sociālo mediju un mūzikas palīdzību akcentē kultūras patēriņa problēmas mūsdienu sabiedrībā un koncentrējas uz auditorijas iesaistīšanu mūzikas klausīšanās procesā, kā tas tika darīts skaņu ierakstu pirmsākumos. Šīs vērtīgās klausīšanās pieredzes grupu motivē un iedvesmo.