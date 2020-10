Šā gada 27. oktobrī grupa "Triānas parks" publiskojusi minialbumu (EP) albumu "Kompozīcijas" un singlu "Mālos pelēkos", kas iedziedāts kopā ar dziedātāju Igo. Līdz ar EP un singla publicēšanu, grupa arī izsludina decembra koncertu sēriju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informēja grupas pārstāvji, piecu dziesmu EP "Kompozīcijas" sarakstīts šī gada pirmajā pusē grupas "Triānas parka" radošajās nometnēs, ieraksts tapis Cēsu studijā "Aleja Records" un Rīgā "Mute Studija". Pirmo singlu "Vientuļa sala" klausītāji iepazina jau septembrī. Kā otrais singls plašākai publikai tiek nodota dziesma "Mālos pelēkos", kas tapusi kopā ar dziedātāju Igo. EP "Kompozīcijas" ir turpinājums ceļam, kuru grupa iesāka pagājušā gadā ar ierakstu "11".

"Formas ziņā "Kompozīcijas" vairāk ir konceptuāls darbs, kas sākas ar jautājumu un beidzas ar atbildi. Albums tapis trīs mēnešu laikā, tādēļ tēmas un idejas ir cieši saistītas. Ierakstu caurvij ideja, kura popmūzikā laikam nav diez ko populāra, – vientulības izpēte. Šim gadam raksturīgās izmaiņas mūs katru nodalīja no ierastajām sociālajām grupām, liekot grupēties no jauna. Variācijas ir dažādas, vientulība – nemainīga. Dziesma "Krasti", šķiet, ir dramatiskākā dziesma, kas atklāj albuma lirisko tēlu – tas ir vīlies, sāpināts, viņš vēlas atgūt ticību un sākt visu no jauna. Vai tas maz ir iespējams?" albuma vadmotīvus ieskicē Agnese Rakovska.

Šī gada nogalē, no 12. līdz 26. decembrim, grupa "Triānas parks" aicina uz koncertu sēriju "Kompozīcijas". Nelielie koncerti, ievērojot drošības noteikumus, notiks baznīcās visā Latvijā. Sakrālā vide, pieklusinātā mūzika un līdzcilvēku klātbūtne ir tas, ko grupas dalībnieki vēlas sniegt saviem klausītājiem.

"Veidot koncertu sēriju baznīcās bija spontāna ideja, bet šobrīd tā ir vajadzīga vairāk nekā jebkad, vismaz man personīgi tas ir brīdis, kuru veltīt, lai savu skatu vērstu augšup. Mēs vēlamies, lai cilvēki decembrī domā par būtisko, un īstermiņa apmierinājuma vietā izvēlas mieru. Ir vērts atskatīties uz šo gadu – tas ir bijis pilns ar pārbaudījumiem," saka Agnese Rakovska.

Koncertprogrammā skanēs jaunā EP "Kompozīcijas" un labi zināmās "Triānas Parka" dziesmas, kā arī klasiskās Ziemassvētku dziesmas. Koncerti notiks Cēsīs, Skrīveros, Tukumā, Ikšķilē, Līgatnē, Rīgā, Liepājā un Bauskā.

Atgādinām, ka ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, 15. oktobrī "Hanzas peronā" plānotais "Triānas parka" lielkoncerts ir pārcelts uz 2021. gada 25. martu.