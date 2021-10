Igauņu pop un elektroniskās mūzikas dziedātājs NOËP izdevis jaunu dziesmu "Kids", kas ir veltīta apkārtējās vides aizsardzībai.

Līdz ar dziesmu "Kids" publiskots videoklips, kura režisors, kā jau ierasts, ir pats NOËP.

Jaunākā dziesma un iepriekšējais singls "Head Out Of The Water" ir no ilgi gaidītā NOËP debijas albuma "No Man Is An Island", kas pie klausītājiem visa pasaulē nonāks pēc nepilna mēneša – 26. novembrī, vēsta izdevēji no "Warner Music".

Dziesmas "Kids" līdzautore ir Emilija Robertsa (Emily Roberts), bet producents Liams Mūrs (Liam Mour), savukārt ieraksts tapis "Funkhaus" studija Berlīnē. Dziesmas vēstījums ir par cilvēkiem, kas nevēlas uzņemties atbildību par savu rīcību. Abus dziesmas autorus vieno sāpīgā tēma par ekoloģiju pasaulē.

"Cilvēki domā, ka "Kids" ir par satikšanos ar savu iekšējo bērnu, savā ziņā jauki, ka viņi tā domā, tomēr jau atkal (kā vairāki mani iepriekšējie skaņdarbi) tas ir par satraukumu ko rada apkārtējā vide, par to, ka pieaugušie ir kā bērni, kas neredz tālāk par savu degunu, " stāsta NOËP.

NOËP gaidāmais albums tiek pieteikts kā muzikāls ceļojums, kas ļauj iepazīt jauno un talantīgo mūziķi. Tumšākais skanējums albuma dziesmās ir radies iedvesmā no Igaunijas aukstās un tumšās ziemas, vēsta izdevēji.