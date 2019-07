"Instrumenti" kopā ar hiphopa mākslinieku ansi laiž klajā piekto singlu no maijā izdotā albuma "Cilvēks", portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

"Dziesma bija liels izaicinājums, it īpaši no tehniskā viedokļa, bet tas, protams, bija sagaidāms; ar grupu "Instrumenti" nekas nav vienkārši. Daudz mainās gan taktsmērs, gan dinamika un teksta temps, un īpašu uzmanību no manis prasīja arī abu "skaidrošanās" ainu līdzību pasvītrošana teksta ritmikā un atskaņās. Liels prieks par šo sadarbību, un prieks par to, ka esam izmantojuši šo dziesmu kā ruporu šādai tēmai. Mūziķi, protams, nevarēs salabot visas pasaules problēmas (tajā skaitā - atmiņas), bet nevar izslēgt iespēju, ka mūzika iedvesmos uz rīcību tos, kas varēs," muzikālo sadarbību komentē ansis.

Līdz ar dziesmu "Instrumenti" un ansis piedāvā arī dziesmas teksta video, ko radījis video mākslinieks Uldis Hasners un teksta animtors Dāvis Kristaps Aigars.

ansis ir viens no trīs viesmāksliniekiem "Instrumenti" jaunākajā albumā, līdzās grupai "Prāta vētra" ("Te Saule aust") un Intaram Busulim ("Nēnujā").

Līdz šim vērienīgākais "Instrumenti" koncerts grupas pastāvēšanas vēsturē notiks pašā vasaras izskaņā – 31. augustā Daugavas stadionā, Rīgā. Tirdzniecībā ("Biļešu serviss" un www.koncerts.lv) vēl pieejamas stāvvietu un Fanu zonas biļetes, kā arī pavisam neliels skaits sēdvietu biļešu. Bērniem līdz sešu gadu vecumam ieeja ir bez maksas, no 7 līdz 12 gadu vecumam biļetes iegādājamas par puscenu.