Grupa "Instrumenti" un Gustavo pēc 10 gadu pārtraukuma apvienojušies kopīgā sadarbības projektā un ierakstījuši jaunu mūsdienīgu grupas "Linga" dziesmas "Nāc dejot!" versiju "Nāc dejot (Sirdi izkratīt)". Līdz ar dziesmas publicēšanu nāk klajā arī tās videoklips.

Kā "Delfi informē mūziķi, jaunā dziesma tapusi gatavojoties otrajam Lielajam Latvijas mūzikas koncertam un šis būs viens no daudziem dažādu dekāžu latviešu mūzikas skaņdarbiem, ko Mežaparka Lielajā estrādē izpildīs aptuveni simts pašmāju mūziķu.

Dziesma "Nāc dejot" ir viens no 80.-90.gadu latviešu mūzikas hitiem un tās izpildītāji ir plaši pazīstamā rokgrupa "Linga". Savulaik šī dziesma skanēja ballītēs un jaunu cilvēku pulcēšanās pasākumos kā viena no populārākajām deju melodijām. Lai arī šī dziesma ierindojama latviešu roka žanrā, grupa "Instrumenti" un Gustavo to izvēlējās mērķtiecīgi kā interesantu radošu un saturisku izaicinājumu.

Gustavo stāsta: "Dziesma "Nāc dejot" mūs uzrunāja vairāku iemeslu dēļ. Saturiski tā ir ļoti tieša, proaktīva un iesaistoša dziesma. Stilistiski, no mūsu abu līdzšinējā repertuāra skatu punkta, dziesmas oriģinālversija ir pavisam citā plauktā, tieši tāpēc mūs uzrunāja šis radošais izaicinājums, jo bija ļoti interesanti, kā mēs to spēsim papildināt saturiski un skanējuma ziņā. Secinājām, ka tas, kas vieno pašreizējos laikus un pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigas, kas saistītas ar atmodu un neatkarības atgūšanu, kad tapa dziesma "Nāc dejot", ir mūsu alkas pēc iespējas paust brīvdomību. Rakstot jaunus pantus šai dziesmai un sadarbībai centos atspoguļot šīs alkas no mana pašreizējā skatu punkta, iekļaujot arī dažas atsauces, kurās pieminēti oriģināldziesmas autori."

Dziesma "Nāc dejot" atdzimusi jaunās skaņās, tāpēc mūziķu apvienība tai piešķīrusi papildnosaukumu "Sirdi izkratīt". Līdz ar dziesmu nāk klajā arī tās videoklips, kura autors režisors Elvijs Pārpucis un video komanda "LATER". Pats skaņdarbs papildināts ne tikai tekstuāli, bet arī aranžijas ziņā tam piešķirts pavisam citādāks skanējums. Jaunā dziesma ir ieceļojusi deju mūzikas un repa žanros. Mākslinieki ir gandarīti par otro kopīgo sadarbību, kas ļāvusi paplašināt katra individuālo muzikālo pieredzi un darboties radošas prāta vētras režīmā.

"Par atkārtotu sadarbību ar grupu "Instrumenti" spriedām jau pirms gada. Un man ir milzīgs prieks un pagodinājums, ka mūsu nodoms realizējās, jo šī bija viena no radoši aizraujošākajām sadarbībām manā mūziķa karjerā. "Instrumenti" ir ļoti talantīgi autori un izpildītāji, kuri allaž ir gatavi drosmīgiem eksperimentiem. Šāda komplektācija padarīja mūsu radošo procesu par vieglu, ļoti rotaļīgu un patīkami neparedzamu. Viņu atvērtība un entuziasms ir lipīgi iedvesmojošs. Šķiet, ka tas arī ļoti labi jūtams jaunajā dziesmā un redzams tās videoklipā," stāsta Gustavo.

Jānis Šipkēvics savukārt papildina, ka "Instrumenti" un Gustavo allaž bijuši robežu pētnieki: "Mums kopā nekad nav garlaicīgi. Kā šodien atceros mūsu sastapšanos teju 10 gadus atpakaļ dziesmā "Viss ir otrādāk". Ir pagājis pamatīgs laiks un viss atkal ir otrādāk. Visa vēsture griežas uz riņķi. Ar lingu mesti tālu aizlido mūsu priekšteču dotie spēka vārdi - "Nāc dejot", ar tiem mēs varam gan "promatnākt", gan "šurpaiziet". Jāatrod vien īstais, šodienas skatupunkts."

"Nāc dejot (Sirdi izkratīt)" būs dzirdama Latvijas Mūzikas Lielajā koncertā 2. septembrī Mežaparka Lielajā estrādē. Koncerts notiks jau otro reizi un šoreiz tajā izskanēs ne vien Raimonda Paula, bet arī citu pašmāju komponistu dažādu dekāžu spilgtas latviešu dziesmas. Pazīstamās melodijas varēs dzirdēt jaunās aranžijās aptuveni simts Latvijas mūziķu iepriekš nedzirdētos izpildījumos. Koncerts tiek veidots kā latviešu populārās mūzikas dziesmu svētki ar pārsteigumiem, jaunām virtuozām izpildītāju sadarbībām un labi zināmām, bet tomēr no jauna atdzimušām, svaigām kompozīcijām.