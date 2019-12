Intars Busulis nodod klausītājiem pirmo dziesmu "Purva bridējs", no nākošā gada nogalē gaidāmā solo albuma. Rakstot mūziku Intars un Kārlis Lācis palikuši uzticīgi savam radošajam duetam, abi ir dziesmas mūzikas autori, teksta autori Kārlis Vērdiņš un Regnārs Vaivars.

Kārlis Lācis stāsta, ka "Sākotnēji bija fragments no Liepājas teātra izrādes "Purva bridējs" kāzu ainas, ko apaudzēja ar jaunu mūziku." Dziesmas tekstu uzticēja rakstīt Kārlim Vērdiņam, kurš to veidoja pamatojoties uz Regnāra Vaivara tautasdziesmas motīvu no kāzu ainas.

"Tā tāda kāzu dziesma vien sanāk, vienīgi tās kāzas kādam citam laimīgajam", saka Kārlis Lācis.

Savukārt Intars Busulis piemin, ka "Tiešām sanācis tāds Edgara stāsts no Blaumaņa "Ugunī", neticība sev un mīlestībai, sevis vai kāda cita vainas dēļ".

Dziesmas ieraksta laikā tapa studijas ieraksta video, tā operators un montāža Mārcis Šēners.

Piedalās Abonementa orķestris. Dziesma ierakstīta "Mints Music" studijā, miksēts "Factory Sound Studio", izdevējs "deBusul Music".