Projekts "EtnoZoom" laidis klajā dziedātāja Intara Busuļa un"X Faktora" uzvarētājas Kattie duetu – dziesmu "Trīs sidraba upes / Rechanka".

"Ierados Latvijā, jo mīlu šo zemi. Valsti, kas man devusi tik daudz!" – saka 2018. gada Latvijas "X Faktora" uzvarētāja no Baltkrievijas. Kattie vasaras beigās no Baltkrievijas emigrēja uz Lietuvu un pašlaik dzīvo Viļņā. Atbraukt uz Rīgu viņai pašlaik neesot problēmu.

""EtnoZoom" projekta dziesmas "Trīs sidraba upes / Rechanka" tapšanā iekļāvos nedomājot – mani aizrāva ideja. Piedalīties projektā, kur divas tautas dzied katra savu tautasdziesmu, kas savienojas vienā, bija gods un izaicinājums," saka Kattie.

"Ar kuru no Latvijas māksliniekiem tu gribi dziedāt duetā?" toreiz jautāja projekta producents Art U (Artūrs Uškāns). Kattie uzreiz atbildēja, ka gribot dziedāt kopā ar Intaru Busuli, kuru no Latvijas māksliniekiem viņa vislabāk zinot, un, kurš bijis viens no "X Faktora" mentoriem. "Nācās dzīt rokā Intaru, paldies Arvīdam Babrim, ka palīdzēja ar kontaktiem," smej producents.

"Ja pasaules globalizācija nākot caur Ameriku, mēs piedāvājam savu versiju – globalizēt pasauli caur Latvijas etnisko kultūru," piezīmē Art U.

"Radio šovmenis Fredis pēc latviešu – somu dziesmas "Pele Kiiriminna" noklausīšanās un klipa redzēšanas izteicās, ka "EtnoZoom" varētu būt folkfestivāls, kur dažādas tautas sadziedas viena ar otru. Mēs esam miera un visa labā uzvaras projekts no Latvijas", piebilst Art U. "Mēs turam īkšķus par Ukrainu, bet nedrīkstam aizmirst, kā mēs pirms pāris gadiem pārdzīvojām par baltkrievu uzvaru. Viņiem vajadzīgs vismaz mūsu morāls atbalsts, ko šinī projektā veidojam caur mūziku. Viena upe, divas tautas – Zapadnaja Dzvina un Daugava ir mūsu kopīgā likteņupe," saka producents.

Klipa tapšanā piedalījās Intars Busulis un Kattie (balss), Aiga Bokanova (cimboles), Aivars Meijers (kontrabass), Artis Orubs (sitaminstrumenti), Art U (taustiņinstrumenti, aranžija, skaņu ieraksts, video režisūra, producēšana – studija "Etnisko skaņu laboratorija"), Edgars Skrāģis (miksēšana, māsterēšana, līdzproducents – studija "Meduza Sound"), Guntis Kaminskis, Michael Cooper, Art U (video operatori), Matīss Šmits (montāža, animācija).