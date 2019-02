12. februārī notikusī Latvijas Mūzikas ierakstu gada balva "Zelta mikrofons" ceremonija tika atklāta ar jaunas Ivo Fomina dziesmas "Cilvēks" pirmatskaņojumu. Dienu vēlāk mūziķis publicējas dziesmas teksta video un iepazīstina ar to plašāku auditoriju.

Jaunās dziesmas mūzikas autors ir Ivo Fomins, bet vārdus rakstījis gandrīz visu Ivo līdzšinējo dziesmu līdzautors Guntars Račs. Dziesmu producējis Ivo grupas ģitārists Roberts Dinters, bet miksēja Jānis Kalve. Ierakstā piedalījās visi Ivo grupas dalībnieki, tostarp jau pieminētais Roberts Dinters (ģitāra), Zigmārs (Ziggy) Miemis (taustiņi) Kristaps Leitis (Bass) un Ēriks Hanzovskis (bungas). Dziesmas teksta video izveidojis Kaspars Dvinskis (DJ Dween).

“Neesmu savā dzīvē sastapis vēl nevienu, kurš ne reizes nebūtu kļūdījies. Taču bieži vien, tieši kļūdas mūs noved pie svarīgām dzīves atziņām un pareiziem lēmumiem. Tāda ir dzīve,” saka Guntars Račs.

Savukārt Ivo Fomins saka: “Arī es esmu tikai cilvēks. Cilvēks ar savām vājībām un savām stiprajām pusēm. Šī dziesma ir stāsts par to, ka kļūdīties ir cilvēcīgi. Svarīgi ir no kļūdām mācīties un tās spēt atzīt. Gribu pateikt paldies dziesmas producentam Robertam Dinteram, viņš perfekti visu salicis pa vietām, tā, kā es to vēlējos dzirdēt. Protams, dziedāšu šo dziesmu arī savos jubilejas koncertos pavasarī”.

Ivo Fomina jubilejas koncertu sērijas turpinājums notiks Jēkabpilī (09.03), Ventspilī (10.03), Alūksnē (05.04), Kalnu k/n. (13.04), Tukumā (14.04), Valmierā (27.04) un Limbažos (28.04).