Dziedātāja Adele ir atgriezusies ar jaunu singlu un video dziesmai "Easy On Me", kas ir priekšvēstnesis dziedātājas gaidāmajam, albumam kura izdošana plānota jau 19. novembrī.

Nedēļas sākumā, kad ar sociālo mediju palīdzību Adele pavēstīja albuma izdošanu, viņa piebilda: "Es beidzot esmu gatava izdot šo albumu."

Video dziesmai "Easy On Me" ir filmēts pagājušajā mēnesī Kvebekā, Kanādā un tā tapšanā Adele atkārtoti sadarbojas ar Kannu kinofestivāla laureātu, režisoru Ksavjē Dolanu. "Es cerēju, ka mēs atkal sadarbosimies," stāsta Dolans. "Man personīgi, patīk atkārtotas sadarbības ar māksliniekiem, kad pagājis kāds laiks kopš iepriekš strādājām kopā. Es esmu mainījies. Adele ir mainījusies. Atkal strādāšana kopā ir kā svētki, kur varam atzīmēt to, kā mēs katrs esam auguši un attīstījušies. Tas it kā ir tāpat, kā iepriekš, bet tajā pašā laikā - pilnīgi citādāk!"

Jaunas video iesākas tajā pašā mājā, kurā kopīgi tika filmēts arī 2015. gada Adeles hita "Hello" video.

Albums "30" seko Adeles albumam "25", kuru izdeva 2015. gada novembrī. Jauno albumu producējuši Gregs Kurstins, Maks Martins, "Shellback" un Tobias Džesso Juniors, kā arī "Inflo" un Ludvigs Gjoranssons.