Indīroka grupa "Audrú" nodod klausītājiem savu pirmo singlu "Over" no gaidāmā EP "The Lighthouse Trilogy", portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

Grupu "Audrú" veido četri draugi: Ieva, Gita, Jurģis un Artūrs, kuri kopā spēlē divus gadus. Šajā laikā ir izveidojies skanējums, ko paši dalībnieki smejoties dēvē par maijpuķīšu grandžu. Stilistiski tas ietver elementus no indīroka, indīpopa un amerikāņu folka, jūtamas arī ietekmes no deviņdesmito gadu mūzikas – tādām grupām kā "Silverchair", "Pearl Jam", "Radiohead", "The Cranberries".

Singls "Over" ir stāsts par sevis pārvarēšanu, tikšanu otrpus un atbrīvošanos – vēstījums par sarežģījumiem pašizziņas procesos, pārsātinātu prāta stāvokli un nepieciešamību pēc atrisinājuma. Dziesma ir trešā, noslēdzošā daļa no gaidāmā EP "The Lighthouse Trilogy". Var šķist neierasti, ka tā sasniedz klausītājus kā pirmā, tomēr reizēm notikumu izklāsts, kas nav secīgs, kļūst vilinoši interpretatīvs. Šis ir gadījums, kad tas attaisnojas, jo, iespējams, nemaz nav labāka sākuma par laimīgam beigām.

