Dziedātāja Katrīna Gupalo jaunā skanējumā ierakstījusi Raimonda Paula populāro dziesmu "Par pēdējo lapu". Kā raksta mūziķes pārstāvji, viņas izpildījumā īpaši izcelts Jāņa Petera teksta smeldzīgais un dramatiskais vēstījums.

"Šis rudens ir atšķirīgs no citiem – šajā gadā īpaši jūtam vecās pasaules aiziešanu un ar skumjām atvadāmies no tās, gaidot un ticot, ka pēc smagās ziemas tomēr nāks pavasaris un jauna dzīve. Tieši caur šo dziesmu vēlējos izteikt to, ko mēs visi piedzīvojam un jūtam ik dienu šajā briesmīgajā pandēmijas laikā," pārdomās dalās Katrīna Gupalo. "Pēc skaistās vasaras, kurā nodziedāju daudz Imanta Kalniņa mūzikai veltītus koncertus, nolēmu, ka rudens nāks ar Raimonda Paula skaņām. Rudens Maestro kompozīcijās vienmēr skan ļoti īpaši – dziesmas "Ances romance" un "Nenāciet klāt man rudenī" jau sen ir manā repertuārā, nu pievienoju trešo – dziesmu "Par pēdējo lapu"."

Mūzikas video tapšanā radošā komanda paļāvās uz intuīciju: "Iesēdāmies mašīnās un braucām bez konkrēta plāna atrast vispiemērotāko vietu filmēšanai. Vēl daudzviet koku lapas bija zaļas, un nekas neliecināja par dziesmā iekodēto noskaņu. Tā, braucot, kur acis rāda, līkumu līkumiem caur Krimuldas novada mežiem un pļavām, pēkšņi nonācām kādā lauku māju pievārtē – tādā kā šīs dziesmas paradīzē. Ārkārtīgi skaistie un košie etiķkoki un bagātīgi vīnstīgām noaugušais laukakmeņu mūris aiz tiem radīja perfektu oāzi mūzikas video tapšanai. Iepazināmies ar māju sirsnīgo saimnieci Rasmu un ar viņas mīļu svētību šajā īpašajā vietā tapa mūzikas video. Paldies viņai par to!"

Dziesma "Par pēdējo lapu" ierakstīta latviešu un krievu valodā "Wolk Recording Studios", tās producents ir Aleksandrs Volks, ierakstā piedalījies arī producents Oriole. Mūzikas video veidojis Kaspars Kambars.

Tuvākie Katrīnas Gupalo koncerti notiks 30. oktobrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma", 20. novembrī un 12. decembrī viesnīcā "Grand Hotel Kempinski Riga", savukārt 28. novembrī un 26. decembrī "Zeit" koncertzālē Līgatnē. Visi koncerti notiks, ievērojot ar Covid-19 izplatības ierobežošanu saistītos nosacījumus.