Oktobra sākumā plašākajās straumēšanas platformās publicēts jauns dziedātāja un mūziķa JL Kalmann "Don't Stop"; savukārt 27.oktobrī klajā nāca šī singla videoklips.

Mūziķis JL Kalmann jeb Jēkabs Ludvigs Kalmanis savulaik bija pazīstams ar skatuves vārdu The Ludvig, lielu ievērību guva 2017. gadā, kad kļuva par gados visjaunāko konkursa "Supernova" dalībnieku un tika līdz Latvijas atlases finālam, iegūstot otro vietu ar skaņdarbu "I'm in Love with You", tomēr neilgi pēc tā aktīvu darbību mūzikas industrijā pārtrauca.

Pats mūziķis saka: "18 gadu vecumā es "pazaudējos" - daudz kam neapdomīgi teicu "jā", arī narkotikām, kuru dēļ tiku atskaitīts no Rīgas Doma kora skolas, un kādu laiku biju gandrīz vai bezpajumtnieks; tāpat pēc "Supernovas" diemžēl aizgāja bojā mans tēvs… Šie iemesli kalpoja par pamatu ilgākam pārtraukumam publiskajā vidē."

"Protams, tolaik biju priecīgs par pozitīvajām atsauksmēm no Latvijas mūzikas industrijas pārstāvjiem un daudzajiem klausījumiem, tomēr nebiju atradis savu skaņu un realizējis savu vīziju par sevi kā mākslinieku… Taču man šķiet, ka tagad esmu atradis gan savu muzikālo virzienu, gan arī lielos vilcienos – sevi pašu!"

Jau novembrī un decembrī mūziķis izdos nākamos singlus, savukārt 2022.gada pirmajā ceturksnī ir gaidāms mūziķa pirmais "Mix Tape", kas sastāvēs no sešām oriģināldziesmām un trim citu mākslinieku dziesmu aranžējumiem.

Dziesmu "Don't Stop" producējis Rolands Priverts un pats Jēkabs Ludvigs Kalmanis, savukārt par māsterēšanu parūpējies pasaulē atzītais Maiks Maršs (Mike Marsh), kurš iepriekš strādājis ar tādiem māksliniekiem kā "The Weekend", Kalvins Hariss, Riana un citiem. Mūzikas video autors – "Roadchanger" jeb Emīls Ašmanis.