Piektdien, 11. februārī, savu trešo singlu "Novembra lapa" publicējis jaunais mūziķis Rūdolfs Rācenājs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar jauno dziesmu, pie skatītājiem nonācis arī tās videoklips, vēsta mūziķis.

"Dziesma radās Spānijā, studentu apmaiņas programmas laikā. Maldījos pa Seviļas naksnīgajām ielām, censdamies atcerēties ceļu uz naktsmītni un domāju par to, cik krasi realitāte mēdz atšķirties no tā, kā mēs esam to iztēlojušies. Cik vilinoša un, reizē, postoša ir dzīvošana fantāzijās, nevis tagadnē." tā par dziesmas tapšanu stāsta mūziķis.

Par dziesmas nosaukumu, Rūdolfs Rācenājs atklāj, ka tam ir simboliska nozīme: "Agrāk katru gadu rudens beigās man patika domāt, ka ir tā pati, pati pēdējā koka lapa, kuras nokrišana simbolizētu depresīvākā gadalaika beigas un jaunu sākumu. Tomēr nav prātīgi savu dzīvi pavadīt, ikdienas gaidot šīs lapas krišanu, jo tik pat labi pārmaiņas var nenotikt." Mūziķis aicina klausītājus apzināties, kas ir viņu "Novembra lapa", uz kuras krišanu tie mūždien gaida un noplēst to no zara jau šodien.

Īpašu paldies mūziķis saka jauniešu kompānijai "AV Media", kas ir autori dziesmas videoklipam.

Dziesmas autors ir Rūdolfs Rācenājs, bet audio pēcapstrādi veicis Valērijs Černejs studijā "No Fuss Audio". Singls ir pieejams visās izplatītākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.