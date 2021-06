Grupa "Blue Jean Serenade" laidusi klajā jaunu dziesmu "Pie vietas". Singls un mūzikas videoklips publicēts 9. jūnijā.

"Dziesma ir stāsts par to, kā cilvēki vēlas kļūt novērtēti. Jebkurā dzīves jomā – mīlestībā, profesionālajā darbībā, ģimenē," dziesmas pamatideju ieskicē grupas solists Jānis Niedra. "Kad šo novērtējumu nesajūt tādā līmenī, kā pašam šķiet pelnīti, parādās greizsirdība, skaudība un citas negatīvas emocijas. Arī runājot par mākslas pasauli, katrs cilvēks, kurš kaut ko rada, vēlas, lai viņa darbu novērtētu - skatītos, klausītos, labi kritiski izteiktos par to. Kad ilgu laiku nejūt šo atgriezenisko saiti no publikas, tad sāk meklēt vainīgos, līdz tos atrod, un tad gribās tos "pielikt pie vietas"."

Dziesmas mūzikas autori ir Anna Niedra, Jānis Niedra, Reinis Ozolkāja, Tomass Vegners un Pēteris Blūms, bet vārdus sarakstīja Jānis Niedra. Darbs pie dziesmas radīšanas aizsācies jau 2020. gada vasarā grupas radošajā nometnē Smiltenē, bet tālākā attīstība bija sadarbība starp solistu Jāni, ģitāristu Reini Ozolkāju un dziesmas producentu Kristapu Ērgli.

Par dziesmas tapšanu stāsta Reinis: "Radošajās sesijās abi ar Jāni sametām ļoti daudz dažādu ideju, lai būtu, no kā izvēlēties. Šis mums aizņēma vairākus mēnešus. Nākamajā stadijā kopā ar Kristapu parasti trijatā gājām uz studiju, atteicāmies no nevajadzīgā, domājām šo to klāt, un likām visu pa plauktiņiem, lai dziesmu jau varētu saukt par gatavu. Ļoti interesanti bija strādāt ar Kristapu. Viņš palīdzēja dziesmu pārnest nākamajā līmenī."

Dziesmai "Pie vietas" tapis arī vasarīgs mūzikas videoklips. Tā režisors un operators ir mūziķis Artūrs Strautiņš. Video klipā vizualizēti dziesmas elementi, kā arī redzama visa grupa "Blue Jean Serenade". Īpašu pateicību grupas dalībnieki izsaka uzņēmumam "Auto klēts", kas nodrošināja automašīnu videoklipa filmēšanai.

Grupas "Blue Jean Serenade" dziesma "Pie vietas" no 9. jūnija atrodama visās mūzikas straumēšanas platformās.

Grupa "Blue Jean Serenade" dibināta 2014. gadā, tomēr laika gaitā tās sastāvs mainījies, līdz nonākuši pie pašreizējā piecinieka. Pirmais grupas minialbums tapa angliski. Tā nosaukums – "All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don't". Vēlāk mūziķi pievērsās radīšanai un dziedāšanai arī latviski. Laika gaitā koncertējot apceļoti dažādi Latvijas nostūri un pabūts arī Hamburgā "Reeperbahn Festival 2018". 2020. gada martā iznāca debijas pilnmetrāžas albums "Prieks, no kura neizaug. Laiks, kuru neaizmirst.", kam sekoja singls "Es piederu pie tiem", kā arī vairāki video.