Lielā Piektdiena ir daļa no Klusās nedēļas, un tās noskaņās komponiste un dziedātāja Madara Dzintara ir radījusi dziesmu "Tā nevar būt", kas runā par tēmu, kas smagi skar daudzus mūsu līdzcilvēkus.

Madara atklāj: "Dziesmas "Tā nevar būt" iedvesma nāca negaidot. Pavisam nesen mūžībā aizgāja divi cilvēki, kuri bija tuvi manai ģimenei. Tas bija tāds moments, kad izjūti arī savu mazo nogrieznīti uz bezgalīgā laika kartes. Rakstot šo dziesmu sapratu, ka tā ir veltīta manai skolas draudzenei Elīnai Pupiņai. Viņa bija ļoti gaiša, pozitīva meitene. Kad pirms 10 gadiem cīnījos ar pirmajām baiļu trauksmēm, tieši viņa ar mani sēdēja, izrunājās, mierināja. Viņai bija kāds īpašs triks, ar kuru viņa dalījās, lai tiktu ārā no tiem trauksmju brīžiem. Es to joprojām, izmantoju, kad jūtu, kad trauksmes tuvojas. Ik pa laikam man prātā ienāk Elīna, un es domāju, kā būtu, ja būtu bijis savādāk… Šī dziesma ir veltīta Elīnai - skaistajai, gaišajai liesmiņai, kas joprojām pa mazam atmiņu gabaliņam ir daļiņa no tiem, kas viņu pazina".

"Mēs vienmēr gribam atbildes, bet ne vienmēr tās ir iespējams sameklēt. Dažkārt jautājumi ir pārāk lieli, dažkārt attālums līdz tiem ir nenoejams. Es gribētu, lai katrs, kam ir kāda sāpe par tuvinieka zaudējumu, spētu atrast mieru sevī. Atcerēties smaidus, sarunas, piedzīvojumus, un atrast atbildes tur! Un būt mierā," saka dziedātāja.

Madara Dzintara ir viena no Rīgas gospelkora solistēm, kā arī grupas "Radio Trio" dalībniece, kas iekļuva "X-faktora" finālā (2018), kā arī pārstāvējusi Latviju starptautiskajā dziedātāju konkursā "Jaunais vilnis", Sočos (2019). "Radio Trio" sastāvā uzstājusies kopā ar amerikāņu soul un blūza dziedātāju Rutiju Fosteri (Ruthie Foster), Latvijas Radio bigbendu, Raimondu Paulu, Kristīni Prauliņu, grupu MUSIQQ u.c. Madara ir viena no bekvokālistēm projektā Mesa.

Jau vairākus gadus dziedātāja pati raksta arī mūziku. Kā pirmā solo projekta dziesma iznākusi "Elpo Viss" (2016). Madara Dzintara vairākkārt uzvarējusi radio SWH jauno izpildītāju konkursā "Priekšnams" ar dziesmām "Ezers" (2017) un "Pavasaris" (2019). Madara izdevusi singlu kopā ar dziedātāju Ati Zviedri, sadarbojoties ar igauņu producentu Alanu Kasuku (Allan Kasuk) "Starp abām pusēm" (2019), izdots singls "Piedod" (2020), kura producents ir Dj Rudd, dziesma ''Putenī'' (2020).

Dziesmas "Tā nevar būt" vārdi un mūzika – Madara Dzintara, ģitāra - Artūrs Dzintars, bungas - Gita Strazdiņa - Dzintara, mix/master - Pēteris Upelnieks. Dziesma ir klausāma "Spotify", "Deezer" un citās mūzikas straumēšanas platformās.