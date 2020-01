Savu otro singlu laidusi klajā apvienība "Nowhere in Space". Tā nosaukums ir "Anywhere" un dziesmai uzfilmēts arī videoklips, ko veidojis Mārcis Birste, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.

Savukārt pašas muzikālās apvienības kodols joprojām ir Ronalds Briežkalns un Kārlis Sanders, bet jauno dziesmu iedziedājis Roberts Ox jeb Roberts Memmēns, kurš bija dzirdams arī "Nowhere in Space" pirmajā singlā "Mirklis". Tas nāca klajā pērnā gada oktobrī.

Jaunā dziesma "Anywhere" iekļauta arī grupas dalībnieku veidotajā skaņu celiņā dokumentālajai filmai "Džentlmeņu kods". Visi tajā dzirdamie skaņdarbi "Nowhere in Space" albuma veidolā tiks nodoti tālāk klausītājiem jau šogad.

Singla "Anywhere" ierakstā piedalījās arī taustiņinstrumentālists Haralds Stenclavs. "Viņa harmonijas izjūta pārsteidz daudzus klausītājus," saka grupas dalībnieks Kārlis Sanders. "Šis skaņdarbs tapa patīkamā, ļoti radošā procesā. Saprotams, kā jau mūzikā tas pienākas, gala rezultāts ir spogulis daudziem iekšējiem pārdzīvojumiem, kas mijas ar emocijām, taču kopsummā to visu izdodas pārvērst vienotā skanējumā."

"Dziesmas stāsts ir par to, ka nekad nedrīkst padoties..." turpina dziedātājs Roberts Memmēns. "Arī par to, ka jāiet uz savu mērķi bez attaisnojumiem, un par to, cik ļoti mūs ietekmē cilvēki mums apkārt, it sevišķi mūsu vecāki."

Jaunais singls "Anywhere" klausāms visos lielākajos straumēšanas servisos un labākajās pašmāju radiostacijās, bet videoklips noskatāms interneta servisā "YouTube".