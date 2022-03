Pazīstamais mūziķis, grupas "Dzelzs vilks" līderis Juris Kaukulis paralēli darbībai grupā pievērsies arī solo daiļradei un izdod dziesmu "Biļete uz vakardienu", kā arī aicina uz koncertiem "Rokkoncerts solo" Latvijas pilsētās.

Kā "Delfi" informē mūziķa pārstāvji, tuvākie koncerti gaidāmi 19. martā Skrīveru Kultūras centrā, 8. aprīlī Kuldīgā, "Bangert's", 21. aprīlī – "Hanzas peronā", koncertu plāns tiks papildināts.

Juris Kaukulis ir latviešu mūziķis, plašāk pazīstams kā grupu "Dzelzs vilks" un "Jauno Jāņu orķestris" līderis, mūzikas un tekstu autors, teātra izrāžu, kino un animācijas filmu mūzikas komponists.

Jura Kaukuļa balss tembrs, harizmātiskā uzstāšanās maniere un nebeidzamā enerģija ārpus standartiem nav sajaucama ne ar vienu citu. Viņa radītās dziesmas - "Uijā uijā nikni vilki", "Balerīna", "Oranži mati" , "Ļauj man tevi", kā arī jaunākās Jura Kaukuļa dziesmas – "Tu vilki nakti", "Bīstami vārdi", "Ieviņa" vai "Tās vēl nav beigas" – kļuvušas par latviešu roka un jaunfolka klasiku.

"Pēdējā laikā - dienās, nedēļās, mēnešos, arī pandēmijas izolācijā, agrāk sacerētas dziesmas manā garāžas studijā transformējušās un apaugušas ar man pašam negaidītām detaļām. Ir uzplaiksnījuši arī jauni stāsti, sacerēti laikā, kad koncerti un satikšanās ar citiem mūziķiem nevarēja notikt – laikā, kas starp klusumiem uz skatuves kļuva par auglīgu brīdi jauniem atklājumiem mūzikā. Arvien biežāk ar prieku atsaucos aicinājumiem to visu parādīt solo performances formā, iespējami tuvāk klausītājiem, sarunās ar jums!" saka Juris Kaukulis.

Jura Kaukuļa solo koncertā ar skanēs dziesmas un melodijas dažādām ģitārām, elektronikai un vienai balsij, tostarp mūziķa radītas, labi pazīstamas un mazāk zināmas kompozīcijas no dažādiem "Dzelzs vilka" daiļrades posmiem, dziesmas no teātra izrādēm to pirmatnējā skanējumā, pietuvinātā tam, kādas tās pirmoreiz dzimst vienatnē, kad pie rokas ir tikai ģitāra un balss, kā arī jaunas dziesmas.

Jaunās dziesmas "Biļete uz vakardienu" autors ir Juris Kaukulis, video – Reinis Janulis "Colortime", skaņas ieraksts – Mārcis Kalniņš.

Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.