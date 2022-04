Ceturtdien, 7. aprīlī, savu jaunāko dziesmu "Delīt" klausītāju vērtējumam nodevusi dziedātāja Katrīna Bindere. Dziesma būs iekļauta dziedātājas topošajā debijas albumā, ko paredzēts laist klajā rudenī. Dziesmai "Delīt" tapis arī izteiksmīgs videoklips.

"Dziesma "Delīt" ir par to, kā mēs katrs varam mēģināt tikt pāri attiecībām, kuras diemžēl nav izdevušās. Palīdzēt var gan skaista vieta, kurā izraudāties, gan bilžu izdzēšana no visām mapītēm datorā un telefonā. Tas ir vajadzīgs sevis restartam, ir jāiepazīst sevi atkal no jauna, jādzīvo tālāk, lai gan sākotnēji tas nepavisam nešķiet vieglākais uzdevums," atklāj Katrīna.

Dziesmas mūziku un vārdus Katrīna radījusi sadarbībā ar mūziķi Kasparu Ansonu, kurš ir arī šī ieraksta producents. Singlam tapis arī krāsains videoklips, kā režija un montāža uzticēta Elvim Lācim. Klipā tiek vizualizēts dziesmas stāsts un parādīts, ka arī vienatnē varam pasmaidīt un dzīvot krāsainu dzīvi. Iespējams, izvēle izdzēst pagātnes bildes dienu vēlāk šķitīs kā kļūda, bet tomēr ir jāvirzās uz priekšu. Katrīnas stilu videoklipā veidojusi Anna Elizabete Kasparsone, bet grimu – Agate Anna Auziņa.

Dziesma "Delīt" ir pirmais singls pēc ilgāka pārtraukuma. 2020. gadā Katrīna ar dziesmu "I will break your heart" piedalījās dziesmu autoru un izpildītāju konkursā "Supernova", vēlāk izdeva dziesmu "Kas bija tas?", ko iedziedājusi duetā ar Kristapu Zvani. Šī dziesma tika sarakstīta "Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports" organizētajā mūzikas rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE". Šīs nometnes laikā Katrīna iepazinās arī ar mūziķi un producentu Kasparu Ansonu, ar kuru nu izveidojusies lieliska sadarbība.