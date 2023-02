Noklausies! Katrīna Gupalo izdod jaunu dziesmu un aicina ziedot ukraiņu aktierim – snaiperim

Dziedātāja Katrīna Gupalo un ukraiņu grupa "Varakuta" laidusi klajā jaunu dziesmu "Kamēr pret sauli kāpu" ar Māra Čaklā vārdiem un iniciē ziedojumu akciju ukraiņu aktiera – snaipera atbalstam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šoreiz dziesma tapusi kopā ar grupu "Varakuta", kurā apvienojušās ukraiņu dziedātājas, kuras šobrīd Latvijā radušas patvērumu no kara šausmām. Līdz ar singla izdošanu jaunās mūziķes izziņo ziedojumu vākšanas akciju ukraiņu aktiera, kurš kara laikā kļuvis par snaiperi, Mihaila Dosenko atbalstam – īpaši aprīkota džipa iegādei.

Dziesmu "Kamēr pret sauli kāpu" Katrīna Gupalo radīja šovasar, kad Osokina Brīvības festivāla Ukrainai ietvaros satika un iepazina ukraiņu mūziķes, kuras bijušas spiestas atstāt savas mājas, savu darbu, ģimenes, savus mīļotos vīriešus un doties bēgļu gaitās. Kā uzskata Gupalo 1965. gadā radītās Māra Čaklā dzejas rindas no krājuma "Kājāmgājējs un mūžība" trāpīgi ataino šī brīža skaudro realitāti miljoniem sieviešu dzīvēs: "Kamēr pret sauli kāpu, mēness uzlēcis. Gribējās sasildīties - aukstā gaismā nu viss."

Kompozīcija ietver divus kontrastējošus elementus – himniski orķestrālu un "drum & bass", kā arī izcilā ukraiņu mūziķa Ivana Dorna intervijas semplu jeb citātu - "Nothing in my head and in my future" (Nekā nav manā galvā, nekā nav manā nākotnē) no viņa sniegtās intervijas portālam "Best of Baltic Entertainment" kara sākumā. Dziesmas "Kamēr pret sauli kāpu" mūzikas līdzautors un producents ir Edgars Vilcāns, liriku video veidojis mākslinieks Ēriks Saksons.

Dziesma "Kamēr pret sauli kāpu" pieejama visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.

Sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā, ukraiņu biedrību konfederāciju "Viche" un labdarības fondu " Ziedot.lv" uzsākta jauna Katrīnas Gupalo un grupas "Varakuta" iniciēta ziedojumu vākšanas akcija "Džips ukraiņu aktierim - snaiperim".

Foto: Publicitātes foto

Tās laikā cilvēki aicināti ziedot Kijivas drāmas un komēdijas teātra aktierim Mihailam Dosenko, kurš nu ir snaiperis Ukrainas armijas operatīvās reaģēšanas 14. brigādes 4. bataljonā un kuram šobrīd vitāli ir nepieciešams auto - džips ar uzstādītu speciālo aprīkojumu ieročiem Krievijas armijas atvairīšanai. Šāda auto iegāde un piemērošana Ukrainas armijas vajadzībām izmaksā 15 000 eiro. Ukraiņu biedrību konfederāciju "Viche" sagatavos un nogādās speciāli aprīkoto automobīli 14. brigādei Ukrainā.

Katrīna Gupalo uzsver: "Latviešu mūziķi un mākslinieki jau no pirmajām kara dienām aktīvi iesaistījās dažādos Ukrainas atbalsta projektos un akcijās. Neskaitāmi mūziķi un mākslinieki tik ātri un efektīvi mobilizējās projekta "Latvia for Ukraine: Resistance" ietvaros un saviļņoja klausītājus visā pasaulē. Šobrīd mums visiem ir iespēja atkal apvienoties un palīdzēt konkrētam cilvēkam, mūsu kolēģim, aktierim, kurš pirms 2022. gada 24. februāra par savām otrajām mājām uzskatīja Kijivas teātra skatuvi, bet nu pašaizliedzīgi un varonīgi aizstāv savu dzimteni frontē."

Ziedot džipa iegādei var "Ziedot.lv" šeit.

Mihails Dosenko dzimis 1989. gadā Hersonā, 2010. gadā absolvēja Kijivas Nacionālo teātra, kino un televīzijas universitāti. 2011. gadā vien 22 gadu vecumā sāka strādāt Kijivas drāmas un komēdijas teātrī, bet sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam devās aizstāvēt savu dzimteni Ukrainas Nacionālajā gvardē. Šobrīd aktieris lūdz palīdzību automobiļa iegādei, lai efektīvi un operatīvi varētu turpināt aizsargāt Ukrainu no krievu okupantiem.

Ukrainas Nacionālās gvardes operatīvās reaģēšanas 14. brigādes 4. bataljons "Červona Kalina", sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam bija iesaistīta Ukrainas galvaspilsētas aizstāvēšanā un nosargāšanā. Tās kareivji sadarbībā ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem atbrīvoja vairāk kā 20 apdzīvotas vietas Kijivas reģionā, iznīcināja krievu tehnikas kolonnas un okupantus. Pēc Kijivas apgabala atbrīvošanas 14. brigāde turpina aizstāvēt Ukrainu jau pie austrumu robežas, kur tie vēl joprojām cīnās viskarstākajos karadarbības punktos.