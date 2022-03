Noklausies! Katrīna Gupalo pulcē mūziķus īpašā muzikālā veltījumā Ukrainai

Mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Ukrainas vienojušies kopīgā dziesmā "Resistance" ("Pretestība"), paužot atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju, par savas valsts un visas Eiropas vērtībām un tiesībām uz brīvību, godinot Ukrainas aizstāvju drosmi un pašaizliedzību. Dziesmas ieceres un mūzikas autore ir dziedātāja Katrīna Gupalo, kuras ģimene no tēva puses šobrīd atrodas Ukrainā.

Mūziķi aicina ikvienu nebūt vienaldzīgiem un turpināt atbalstīt Ukrainu visos iespējamajos veidos, cik vien ilgi tas būs nepieciešams. Dziesmas autori un izpildītāji aicina arī citus māksliniekus Latvijā un citviet pasaulē radīt līdzīgus projektus, lai sabiedrības uzmanība neatslābtu un arvien tiktu rasti jauni veidi, kā palīdzēt Ukrainai un tās cilvēkiem. Visa saņemtā atlīdzību par "Resistance" straumēšanu un izpildīšanu tiks ziedota Ukrainas atbalstam.

Kā vēsta Katrīna Gupalo, pirmajās kara dienās viņu, kā arī daudzus citus pārņēmis izmisums, dusmas, sēras un panika. Šīs emocijas mūziķe izvēlējusies pārvērst spēkā un enerģijā, lai tās palīdzētu nepadoties un varētu darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai, pret kuru mīlestība ielikta jau šūpulī un nu arī dziesmā "Resistance".

Dziesmas vārdi ir ukraiņu, angļu un krievu valodā ar mērķi pievērst pēc iespējas plašāku sabiedrības uzmanību, saliedēt to cīņā pret agresoru, neļaujot aizmirst, cik svarīgi šobrīd ir atbalstīt Ukrainu. Dziesma sākas ar ukraiņu tautasdziesmu, to turpina Ojāra Ērika Kalniņa dzeja, kurā ir ielikts milzīgs cīņas spars, ticība sev un bezbailība, un noslēdz Katrīnas Gupalo tēva – izcilā ukraiņu arheologa un vēsturnieka – Konstantīna Gupalo vārdi, kas simboliski atklāj brīdi, kad uz mūžu jāatvadās no mīļajiem un savas dzīves. "Ojārs un mans tētis visu dzīvi ļoti rūpējās par tautu brīvību un Eiropas vērtībām, un es ticu, ka tagad viņi abi sargā Ukrainu no debesīm cīņā pret valsts iznīcināšanu, tāpēc arī dziesmā "Resistance" skan viņu abu dzeja," stāsta dziesmas autore.

Pirmie aicinājumam pievienoties projektam atsaucās dziesmas muzikālais producents Armands Varslavāns un grupas "Tautumeitas" mūziķes, kuras uzsver, ka katram ir jāatrod veids, kā atbalstīt Ukrainu, jo vienaldzība šobrīd maksā ļoti dārgi: "Mēs paceļam savas balsis par tiem, kas varonīgi cīnās par savu tēvzemi un mūsu visu brīvību. Lai šī dziesma skan ukraiņu sirdīs. Lai viņi zina, ka šajā cīņā nav vieni."

Dziesmas ierakstā piedalījušies daudzi latviešu dziedātāji: Ingus Ulmanis, Kārlis Kazāks, Katrīna Dimanta, Miks Dukurs, Roberto Meloni, Atis Zviedris, Gunārs Gaumīgs, Loreta Reide, Evija Smagare, Karlīna, AnnaKrista, Anita Intaite, Ilze Rijniece, June River, vijolniece Rasa Pole, flautiste Sniedze Prauliņa, čelliste Erna Daugaviete, ģitāristi Rihards Lībietis un Gints Smukais, bundzinieks Matīss Uškāns, basģitārists Kristaps Strods, kā arī grupu "Tautumeitas", "Citi zēni", "Dziļi violets", "Sub Scriptum", "Sudden Lights", "Franco Franco", "Four Minute Man", "Audiokvartāls" un "Embark" mūziķi. Ierakstā dzirdama arī lietuviešu dziedātāja Kamile Grjušīte (Kamilė Griušytė) un grupa "Deeper Upper", krievu dziedātājs Dmitrijs Lanskojs un ukraiņu mūziķis Edgars Vilcāns.

Dziesmas videoklips filmēts RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6. To veidoja radošā aģentūra "Ai Production", kuras operators Edgars Punculis, redzot, ka tiek ierakstīta dziesma Ukrainas atbalstam, piedāvāja Katrīnai Gupalo kopā radīt tās videoklipu. "Ai Production" vadītāja Aiga Baikova atklāj, ka ar kolēģiem nekavējoties piekrituši piedalīties projektā: "Šāda tipa mūzikas klipa plānošana un filmēšana, kurā tika iesaistīti ap 80 cilvēkiem, parasti aizņem vairākas nedēļas, ja ne pat mēnešus, tāpēc šis bija ļoti liels izaicinājums un profesionalitātes pārbaudījums komandai – visu saplānot pāris dienās, uzfilmēt videoklipu vienā dienā, kā arī veidot pēcapstrādi tikai dažu dienu laikā. Esam bezgala pateicīgi visiem iesaistītajiem, jo šobrīd, kad tepat blakus ir karš, ir svarīgi nestāvēt malā, paust savu nostāju un apzināties, ka ar savu darbu varam mainīt un ietekmēt sabiedrības viedokli."

Radošā komanda videoklipā vēlējās parādīt šībrīža situāciju no dažādiem rakursiem, pievēršoties gan kara šausmām Ukrainā, gan nerimstošajai informācijas un propagandas cīņai internetā, kurai paralēli norit neskaitāmi atbalsta pasākumi Ukrainai un tās cilvēkiem, kā arī izcelt ukraiņu nepadošanos, viņu lepnumu, kultūras mantojumu un reālus cilvēkstāstus.

Videoklipa filmēšanā piedalījās lielākā daļa mūziķu, kuri dzirdami dziesmas ierakstā, Rīgas Ukraiņu vidusskolas deju kolektīvs "Perlinka" un skolas audzēkņi, kā arī ukraiņu mākslinieki Laura Vilcāne ar dēlu Edgaru Vilcānu un vijolniece Valērija Mustafina, kuri patvērumu no kara raduši Latvijā.

Laura Vilcāne, kura strādā Kijevas Drāmas un komēdijas teātrī, par dalību videoklipā stāsta: "Dziesma vienmēr ir spēcīgs ierocis. "Resistance" mērķtiecīgi un precīzi aizskar svarīgas dvēseles stīgas, noskaņo cīņai un sauc uz kauju. Man bija milzīgs pārsteigums atrasties tik siltā domubiedru lokā. Bija sajūta, it kā mēs ar dēlu esam mājās un mums apkārt visi savējie, visi vienu asiņu. Mēs visi tajā dienā bijām ukraiņi!"

Video producente un režisore ir Aiga Baikova, scenārija autore un montāžas režisore – Ieva Sarmiņa, operators – Edgars Punculis, producentes asistentes – Paula Brante, Elīna Zarecka. Lāzeru projekciju mākslinieks – Gatis Lagzdiņš no "Artistic.lv", video projekciju māksliniece – Anna Dzērve, stiliste – Liene Grīnberga "Public Makes Image", grima mākslinieces un matu stilistes: Vita Vītola, Egija Andersone, Santa Sandule, Viola Jakubane un Ineta Lesīte. Visi dziesmas ierakstā un videoklipa veidošanā iesaistītie cilvēki piedalījušies projektā bez atlīdzības.

Katrīna Gupalo izsaka lielu pateicību visiem māksliniekiem, kuri pievienojās projektam: "Jā, varbūt viena balss pati par sevi ir maza lāsīte, bet, saplūstot kopā, tās veido strautiņu, upi, jūru un okeānu, un es ticu, ka šis balsu okeāns palīdzēs sabiedrībai sajust pareizās vērtības, salikt pareizos akcentus savā dzīvē, izdarīt pareizo izvēli un ar savu lielo, stihisko straumi aizskalot tumsonību un vājprātu, kas ir nolaidies pār mums."

Dziesma "Resistance" tuvākajās dienās būs pieejama ikvienam klausītājam arī lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, tai skaitā "Spotify".