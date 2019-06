BBC Radio 2 ēterā izskanējusi iepriekš nepublicēta Fredija Merkūrija dziesma "Time Waits For No One", kas bija iecerēta kā daļa no 1986. gada mūzikla "Time".

Mūziklā bija paredzēts, ka šo kompozīciju izpildītu "Queen" solists kopā ar duci fona vokālistu, taču klajā laistajā ierakstā dzirdams Merkūrijs viens pats mēģinājumā klavieru pavadījumā. Dziesmas autors ir Deivs Klārks (Dave Clark), sešdesmito gadu popgrupas "The Dave Clark Five" dalībnieks, kuram šķita, ka demo ieraksts ir labāks nekā fināla variants. "Pirmo reizi mēs to ierakstījām "Abbey Road" ierakstu studijā tikai ar Frediju un klavierēm. Tas man uzdzina zosādu. Tas bija maģiski," Klārks atklāja BBC Radio 2.

Pēc 10 gadu ilgiem meklējumiem Klārks demo ierakstu atrada 2017. gadā. Viņš atdalīja Merkūrija balsi un palūdza pianistam Maikam Moranam, kurš spēlēja arī oriģinālo pavadījumu, iespēlēt jaunu versiju. Rezultātā tika radīts jauns ieraksts, kurā uzsvars likts uz Merkūrija emocionālo vokālu.

"Time" bija ambiciozs mūzikls ar Klifu Ričardsu galvenajā – rokzvaigznes – lomā, kuram jāaizstāv planēta starpgalaktiskā tiesas prāvā. Par spīti tam, ka par mūziklu kritiķi izteicās nievājoši, to izrādīja divus gadus.

Savukārt Merkūrijs atteicās tajā piedalīties ar vārdiem: "Viens ir pavisam skaidrs – es neceļos augšā pirms trijiem dienā, tāpēc nevaru piedalīties dienas izrādē. Un – ja es uzstājos, tad daru to no visas sirds trīs stundas no vietas, bet pēc tam nokrītu beigts, tā kā būtu neiespējami uzstāties astoņas reizes nedēļā."

"Time Waits For No One" ieraksts 1986. gadā izpelnījās mērenus panākumus, nokļūstot Apvienotās Karalistes mūzikas topa 32. vietā.

Klārks un Merkūrijs bija draugi no 1976. gada, kad iepazinās "Queen" koncerta aizskatuvē Haidparkā, Londonā, un palika tuvi līdz pat Merkūrija nāvei 1991. gadā. Merkūrija dzīves pēdējā naktī viņš pārņēma dežūru pie viņa slimības gultas no bijušās draudzenes Mērijas Ostinas un bija klātesošs, kad Merkūrijs nomira.

2014. gada izlases albumā "Queen Forever" arīdzan tika iekļautas vairākas iepriekš nepubliskotas kompozīcijas, tostarp arī duets ar Maiklu Džeksonu. Grupa arī devusi mājienus par vairākām oriģināldziesmām kopā ar Deividu Boviju, kas ierakstītas laikā, kad tapa viņu 1981. gada singls "Under Pressure".

Pērn uz ekrāniem nonāca Braiena Singera režisētā "Bohēmista Rapsodija", kurā atainota Fredija Merkūrija dzīve un grupas "Queen" ceļu uz pasaules slavu. Rami Maleks par Merkūrija atveidošanu saņēma "Oskara" balvu kategorijā "Labākais aktieris".