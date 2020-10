Grupa "Kristine Praulina & Soulful Crew" klausītājiem nodod singlu "Groove With Me" un dziesmas teksta video no nākamā gada pavasarī gaidāmā debijas albuma "Textures" jeb "Tekstūras". Dziesma no pirmdienas, 5. oktobra, ir dzirdama visās populārākajās straumēšanas vietnēs.

Kā vēsta grupas pārstāvji, "Groove With Me" ir viena no nesenāk tapušajām "Kristine Praulina & Soulful Crew" dziesmām, kas nedaudz atklāj debijas albuma "Textures" skanējumu.

"Albumā ļaujamies mūzikas dažādajām šķautnēm, tās pētot un caurlaižot. Tā ir mūsu pateicība mūzikai par tik daudz lieliskām sajūtām, kas uzkrātas gadu gaitā. Ceram, ka to prieku sajutīs un sadzirdēs arī mūsu klausītāji," stāsta soliste, mūzikas un dziesmas teksta autore Kristīne Prauliņa.

Dziesmas "Groove With Me" vēstījums izgaismo mūzikas prieka nesošo, kustinošo grūva tekstūru jeb nokrāsu un stāsta par vienu no mūzikas pamatfunkcijām - vienot, iekustināt un tuvināt cilvēkus, atraisīt atmosfēru, ļaujoties ritmiem un mūzikas plūdumam.

Dziesmas vizuālo stāstu lirikas video ietērpusi talantīgā dziedātāja un audio vizuālā māksliniece Madara Dzintara, par kuru plašāk stāsta grupas soliste Kristīne: "Madara ir grupas draugs un lielisks cilvēks, kas uzreiz uztvēra dziesmas noskaņu uz vēstījumu, tāpēc esam priecīgi par šo skaisto sadarbību."

Grupa "Kristine Praulina & Soulful Crew" tika izveidota 2018. gadā. Grupa muzicē pianists Toms Mikāls, ģitārists Jānis Kalniņš, basģitārists Valters Sprūdžs un bundzinieks Kaspars Kurdeko, kuru papildina dziedātājas Kristīnes Prauliņas balss. Gadu pēc grupas dibināšanas tā sevi muzikāli pieteica ar savu pirmo minialbumu "A Warmer October", pēc kura sekoja daži singli. Taču 2021. gada pavasarī iznāks grupas pilna garuma albums "Textures".