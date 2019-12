Svētku gaidīsānas laikā grupa "Labvēlīgais tips" laidusi klajā jaunu dziesmu "IA jeb Operācija i - 2. daļa", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

"Dziesma tikai pašā pirmajā ikdienas steigas un paviršuma brīdī var šķist minimālistiska. Patiesībā katrs vērīgs klausītājs tajā pamanīs ļoti daudzas svarīgas un košas nianses. Ir gan pastaiga Rīgas guļamrajona mežā, gan siena talka plus 30 grādu karstumā, gan seni lībiešu raksti un marokāņu ornamenti, kā arī pauzes un intervāli no Imanta Ziedoņa, Māras Zālītes, Kornēlijas Apškrūmas un Olivereto poēzijas. Un galu galā - cietais, slāviskais "i" no Majakovska. Klausītājam atliek tikai, kā teiktu Pietuka Krustiņš, "...turēties un palikt kājās"," par jauno dziesmu raksta grupas pārstāvji.

Par dziesmas melodijas un teksta autori ir Andris Freidenfelds, Ģirts Lūsis un Normunds Jakušonoks. Dziemu ierakstījuši Lotars Lodziņš un Jānis Kalve no "Labo ierakstu studijas". Dziesmas videoversiju uzfilmēja un samontēja Anatolijs Dovgeļs, un tā tapusi šoruden, koncertsērijas "= I A =" laikā.

Turpinot pērn aizsākto tradīciju, grupa "Labvēlīgais tips" aicina uz tikšanos Rīgas Kongresu namā – Vecgada šovā "Lai laime nepāriet 2020". Biļetes uz papildkoncertu 31. decembrī pulksten 16.00 nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.