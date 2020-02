Grupas "Laime pilnīga" solists Ervīns Ramiņš nāk klajā ar dziesmu "Barības ķēde", kas tapusi sadarbībā ar Miku Frišfeldu un Kasparu Ansonu dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE#4", kas notika pagājušā gada aprīlī, portālu "Delfi" informē Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports pārstāvji.

Ierasti "RIGaLIVE" dziesmu rakstīšanas nometnes radošajās komandās satiekas mūziķi, kas iepriekš kopā nav strādājuši, lai astoņu stundu laikā radītu dziesmas pirmo jeb demo versiju, un arī Ervīns Ramiņš, Mikus Frišfelds un Kaspars Ansons šādā komandā tikās pirmo reizi.

"Sākumā visi aprunājāmies un Ansonam prātā bija vārdu salikums, kas viņam ilgāku laiku nelika mieru, bija "barības ķēde". Dziesmā doma par "barības ķēdi" izskan ironiski, bet, skatoties globāli, šī doma kļūst daudz nopietnāka – kamēr problēmas nejūtam uz savas ādas, neko nedarām, un tā tas ir ar daudzām lietām. Tāpēc ir labi ir savlaicīgi aizdomāties par lietām, kamēr tās nav samilzušas par problēmām," saka Ervīns Ramiņš.

"Par ko būs dziesma, to mēs sapratām dienas otrajā pusē. Sākām mēs ar paaudžu konfliktu līdz nonācām pie vispasaules ekoloģiskajām problēmām. (Dziesmas rakstīšanas brīdī Grēta Tūnberga vēl īsti nebija uznākusi uz globālās skatuves.) Kad viens otrā ieklausās, pienāk brīdis, kad var noķert domas pavedienam un sākt to šķetināt, un tad lietas aiziet! Mēs to pavedienu atradām sarunu procesā. Atnāca frāze "iespējams, es kļūdos", kas ir tāds uzstādījums, pēc kura tu vari teikt jebko. Mēs izsmējāmies par šo domu, un sākām rakstīt pirmo pantu," atceras Mikus Frišfelds, kurš ir dziesmas teksta autors.

Jau sestā "RIGaLIVE" dziesmu rakstīšanas nometne notiks no 7. līdz 9. aprīlim, dalībai pasākumā saņemts vairāk nekā 120 pieteikumu no dziesmu autoriem, producentiem, izpildītājiem no septiņām valstīm.