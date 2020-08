Vokālā grupa "Latvian Voices" sadarbībā ar dziedātāju Jāni Strazdiņu un koklētāju Kristīni Turki izdevusi jaunu singlu un videoklipu "Cauri vasarām" – veltījumu mīlestībai un kāzām. Klipa veidošanā piedalījās grupas klausītāji, iesūtot savu kāzu fotogrāfijas.

Dziesma "Cauri vasarām" ir veltījums mīlestībai. Mūzikas un vārdu autore Laura Jēkabsone to raksturo šādi: "Dziesma par īpašo dienu, kad tiek dots iespējams viens no svarīgākajiem dzīves solījumiem. Kopā iet cauri mūža vasarām un kopā braukt kamanās cauri mūža ziemām. Dziesma tapa "Latvian Voices" soprāna Beātes kāzām par godu kā pārsteiguma sveiciens no grupas, un tagad tā būs sava veida kāzu himna arī citiem pāriem."

Videoklipa ideju īstenot palīdzēja grupas talanta cienītāji. Cilvēku iesūtītās savu, savu vecāku un vecvecāku kāzu bildes paspilgtina dziesmā ietverto vijīgo, gaisīgo un melodisko sajūtu.

Šis ir pirmais "Latvian Voices" un zviedru a cappella grupas "The Real Group" un Latvijā zināmās grupas "Cosmos" basa Jāņa Strazdiņa kopdarbs. Dziesmas producents un instrumentālo partiju autors ir Dainis Tenis no grupas "Dagamba".

Drīzumā gaidāms arī grupas "Latvian Voices" un Jāņa Strazdiņa koncerts, kas notiks 11. septembrī "Hanzas peronā", ciklā "Koncerts pirmajā rindā".