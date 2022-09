A cappella grupa "Latvian Voices" laidusi klajā jaunu dziesmu – singlu "Atzīšanās"., kas ir pirmais vēstnesis jaunam albumam ar tādu pašu nosaukumu. Kā "Delfi" vēsta grupas pārstāvji, jaunais albums iznāks 2023. gada sākumā.

Jaunā albuma pirmsākumi ir meklējami 2020. gada pavasarī, kad ikdiena kļuva citādāka. Grupas dziedātāji nolēma šo laiku izmantot lietderīgi, kas sekmējās radošā procesā - bija tapuši vairāki oriģināldarbi. Kādam tas bija ierasts process, bet kādam – liela uzdrīkstēšanās. Gala rezultātā, katrs no dalībniekiem ir pielicis roku jaunā albuma mūzikas izveidē.

Jaunā albuma producents ir Losandželosā dzīvojošais kanādiešu mūziķis Endrjū Keslers (Andrew Kesler), kurš a cappella aprindās zināms kā grupas "Accent" dalībnieks, bet ārpus tās – dažādu populārās un džeza mūzikas projektu dalībnieks. Viņš sadarbojas ar tādiem māksliniekiem kā Pentatonix, Maikls Bublē, Robijs Viljamss un daudzi citi.

Ierakstu tapšanas procesā piedalās arī "Latvian Voices" skaņu režisors Andris Ūze.

Albuma nosaukums būs tāds pats kā pirmajam izlaistajam singlam – "Atzīšanās". Šis vārds jaunā albuma kontekstā katram no dalībniekiem ir iezīmējies līdzīgās un, tajā pašā laikā, nedaudz atšķirīgās nokrāsās. Albumā kopumā būs jūtams gan dziedājums un mūzikas izpausme, kas grupai ir veidojusies daudzu gadu garumā, gan katra dziedātāja individuālais redzējums un pienesums.

"Atzīšanās ir satraucoša, trausla un intīma. Mēs dažkārt no tās baidāmies, jo tā ir patiesa, tā mūs atklāj. Bet tā spēj būt pavisam skaista, un no tās nav jābaidās. Mana skaistākā atzīšanās līdz šim ir bijusi atzīšanās mīlestībā. Trīs mazi vārdi, kuri spēj mainīt ik katru no mums. Vajag tikai ļaut sev tos pateikt" stāsta grupas dalībniece Paula Pērkone.

Paula – Latvian Voices pirmais alts - ir skaņdarba "Atzīšanās" vārdu un mūzikas autore.

"Atzīšanās" video klips tapa Abgunstes muižā. Tā procesā piedalījās fotogrāfs un video mākslinieks Kaspars Teilāns, kā arī make-up māksliniece Sanita Drīle, ar kuriem grupai jau ir ilggadēja sadarbība.