Gaidot vides akciju "Zemes stunda" a capella grupa "Latvian Voices" nāk klajā ar kaverversiju dziesmai "World On Our Shoulders", kas tiek pirmatskaņota 3. martā – Pasaules Savvaļas sugu dienā.

Dziesma ir daļa no starptautiskas kustības pret klimata pārmaiņām un dabas izzušanu, un to ir iedziedājuši dažādi mūziķi daudzās pasaules valstīs. "Latvian Voices" dalībnieces dziesmā apvienojušas korus, kuros pašas dzied un strādā: jauniešu kori "Kamēr...", Babītes novada jaukto kori "Maska", Saulkrastu jaukto kori "Anima", Rīgas Doma kora skolas gospeļu kori un Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kori "Spīgo studija".

"Latvian Voices" dalībnieces skaidro: "Dziesma vēsta par to, ka pasaule ir uz mūsu pleciem un šodien ir laiks, lai uzņemtos atbildību par savu vienīgo mājvietu – Zemi. Tā ir cerības dziesma, kas aicina ikvienu vienoties kopīgai balsij, lai iedvesmotu viens otru, pasaules valstis un to līderus pieņemt vērienīgas apņemšanās 2020. gadā, lai nepieļautu vides un dabas krīžu pastiprināšanos tuvākajā nākotnē. Mēs aicinām visu Latviju iedziedāt vai citādi izpildīt šo dziesmu savā interpretācijā, un ar to dalīties sociālo tīklu kontos, izmantojot tēmturi #balssplanetai." Pavadījums un vārdi latviešu, krievu un angļu valodās pieejami šeit.

Pasaules Dabas Fonds un "Latvian Voices" aicina ikvienu izmantot savu balsi un iestāties par dabu, simboliski izslēdzot gaismu "Zemes stundā", kas notiks 28. martā no pulksten 20.30 līdz 21.30, piesakot jauniešus vai jauniešu radošos kolektīvus konkursam "Klimata vēstnieks", kā arī piedaloties kampaņā #BalssPlanētai, paužot savu nostāju par stabila klimata un ekosistēmu saglabāšanu - parakstīties var Pasaules Dabas Fonda mājas lapā.