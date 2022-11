Mūziķis Matīss Pavītols, kurš līdz šim plašākai sabiedrībai bijis zināms kā bundzinieks tādos muzikālos projektos kā "Tumsa", "Putnu balle" un "Valters un Kaža", nule izdevis savu pirmo soloalbumu "Sapņu PVN". Līdz ar albuma nodošanu klausītāju vērtējumam iznācis arī pirmais singls – dziesma "Mamm, gūstā es", kas ir veltījums Ukrainai un tās cilvēkiem.

Albumā "Sapņu PVN" ir iekļautas vienpadsmit dziesmas, no kurām lielākajai daļai mūziku un arī tekstus ir sarakstījis Matīss Pavītols. Pāris dziesmām izmantoti citu autoru teksti, un albumā dzirdamas arī populāru dziesmu kaverversijas. Piemēram, dziesma "Mans zēns" ir kaverversija kādreiz populārai Jura Pavītola dziesmai, ko izpildīja grupa "Saime".

"Albums tapis ilgākā laika posmā. Dziesmas ierakstītas un pievienotas albumam izlases veidā. Katrai no tām ir savs stāsts un sajūta, līdz ar to sakārtot tās vienā kopējā blokā nemaz nebija tik vienkārši. Tas ir kā bērni vai radinieki, visi ir viena ģimene, bet katrs atšķirīgs, atļaujos pat teikt – īpašs. Tālab albums ir kā dzīve, kurā ietvertas tēmas no attiecībām, mīlestības un bērniem līdz sāpēm, nāvei un karam. Īpašs stāsts ir dziesmām "Pilītes" un "Mamm, gūstā es"," stāsta Matīss Pavītols.

Līdz ar albuma "Sapņu PVN" izdošanu Matīss Pavītols publicējis arī pirmo singlu un tā video. Kā norāda mūziķis, dziesmas "Mamm, gūstā es" teksts nācis no Ukrainas. Par teksta autoru zināms vien tas, ka tas bijis kāds krievu zaldāts, kurš nokļuvis ukraiņu gūstā. "Pie manis nonāca dzejolis, kas rakstīts kā vēstule mātei no kāda krievu zaldāta. Esot sarakstīts Hersonā un ātri izplatījies pa visu Ukrainu. Dabūju to no skolotājas Vaiņodē. Viņa – no kāda Zaporižjē. Pieliku klāt mūziku un nu sūtu to atpakaļ, cerot, ka tā viņu sasniegs un viņš varēs šo dziesmu izplatīt. Tālab dziesma ir divās valodās. Bet man bija jāizcīna iekšēja kauja, lai šo dzejoli lasītu bez aizspriedumiem un atklātu, ka dzejolis ir par Ukrainas cilvēkiem, par cilvēcību, ticību un nepadošanos. Tur teikts – lai ko darītu ienaidnieks, tās cilvēki paliks stipri un turpinās būt paši. Dakteris, kas ir viens no dzejoļa varoņiem, ir fizisks Ukrainas tēla atveids. Neskatoties uz neiedomājamo pāri nodarījumu, viņš ārstē ievainoto slepkavu," norāda Matīss Pavītols.

Matīsa Pavītola albums "Sapņu PVN" ierakstīts skaņu ierakstu studijā "Factory Sounds Studio". Albuma producenti ir Matīss Pavītols, Gints Stankevičs un Roberts Dinters, kuru autors piesaistījis vienai dziesmai. No 10. novembra albums būs klausāms visās populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.

Matīss Pavītols mācījies Liepājas mūzikas skolā, studējis Liepājas pedagoģijas akadēmijā. Muzikālās darbības pirmsākumos kā bundzinieks spēlējis grupā "Tumsa". Vēlākajos gados, Mārtiņa Freimaņa uzrunāts, piedalījies tādos muzikālos projektos kā "Putnu balle" un "Valters un Kaža". Kopā ar Mārtiņu Matīss filmējies spēlfilmā "Dancis pa trim". Šobrīd Matīss Pavītols nomainījis bungas pret ģitāru un izkopis dziedātprasmi pie operdziedātāja un Mūzikas akadēmijas pasniedzēja Krišjāņa Norveļa. Šobrīd aktīvi strādā pie projekta "Līvi – pirmie desmit".