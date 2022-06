Otrdien, 21. jūnijā, pie klausītājiem nonācis apvienības "Mesa" jaunākais skaņdarbs "Ko vairāk man vajag", kurā mūziķis izmēģina jaunu, sev neierastu skanējumu.

"Projektā "Mesa" mēs nemitīgi meklējam jaunu skanējumu, mums pašie interesantu virzienu. Nopietni pieejam arī dziesmu tēmu izvēlei, kuras ir gan par to kā jūtamies paši, gan to, ko ieraugam vai sadzirdam no apkārtējiem līdzcilvēkiem," stāsta "Mesa" līderis Gatis Irbe.

"Vēlējāmies radīt kaut ko žanriski negaidītu, tai pat laikā vienkāršu un pozitīvi pacilājošu. Rezultātā sanāca tomēr ieguldīt samērā daudz laika un darba, lai dziesma tik tiešām sanāktu vienkārša. Esam apmierināti ar rezultātu un ceram, ka arī klausītājiem tas būs patīkams pārsteigums."

Līdz ar dziesmas nokļūšanu straumēšanas servisos un radiostacijās, tiek publiskots dziesmas videoklips, kura idejas autori ir pats "Mesa" izveidotās un līderis Gatis Irbe un režisors Gatis Ungurs. Klipa operators - Mārcis Ābele. Klipa tapšanā svarīga nozīme ir tieši "Mesa" draugiem un klausītājiem, kuri atsaucās uz aicinājumu tajā piedalīties.

Jau ziņots, ka 11. augustā Andrejsalā, Andrejostas estrādē norisināsies šīs vasaras vienīgais "Mesa" koncerts "Svaigā gaisā", kas reizē būs arī pirmais šī projekta koncerts zem klajas debess.

Projekts "Mesa" tika dibināts 2015. gada izskaņā un viens no Latvijas straumētākajiem mūzikas projektiem Latvijā. Tā galvenais izveidotājs ir Gatis Irbe, zināms ar skatuves vārdu Gacho. Līdz šim brīdim ir izdoti trīs studijas ieraksta albumi – "Mesa" (2016), "II" (2017) un "M3SA" (2020). Visi albumi ir saņēmuši zelta un platīna ieraksta statusus.