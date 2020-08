"Doom/death metal" grupa "Frailty" klausītājiem piedāvā pirmo vēstnesi no šā gada rudenī gaidāmā albuma "Tumši ūdeņi" – video dziesmai "Tā aiziet gaisma".

Par videoklipa ideju stāsta tā autors, grupas ģitārists Jēkabs Vilkārsis: "Cilvēku emocionālā pasaule ir trausla un sarežģīta, iekšējie pārdzīvojumi skar visus un smalkām stīgām vieno. Sabrukuši sapņi, tumsa un cerību gruveši – tā rūgtuma un sāpju kauss tiek mūža laikā pārpildīts. Kāds ļaujas iegrimt dziļā skumju akā, vainojot sevi un noslēdzoties vientulības ēnā, cits metas cīņā ar visu pasauli. Emocionālais ceļš ir nebeidzami dziļš un atver iespēju ieraudzīt svarīgo. Rūgtais sāpju kauss līst jau pāri un lūdz, lai to iztukšo. Kad tu atgriezies pie sevis paša un atklāj sevī to bērnu, kurš nepazīst ciešanas, tad ir iespēja sākt visu no jauna. Ūdens atgriež dzīvību, attīra un aizskalo lieko. Šajā tīrībā var rasties jauna pasaule."

"Tumši ūdeņi" būs "Frailty" ceturtais pilna garuma albums. Zīmīgi, ka šoreiz grupa izvēlējusies izdot albumu latviešu valodā, daudz lielāku uzmanību pievēršot tieši saviem pašmāju klausītājiem. Atšķirībā no iepriekšējā 2017. gadā izdotā albuma "Ways of the Dead", kas bija veltīts H. F. Lovkrafta un viņa mūsdienu sekotāja D. Taisona literārajai daiļradei, "Tumši ūdeņi" nebūs konceptuāls albums. Tas pieskarsies dažādiem cilvēka eksistences un iekšējās pasaules pārdzīvojumiem.

Frailty albums "Tumši ūdeņi" ierakstīts ar Valsts Kultūrkapitālfonda atbalstu 2020. gadā.