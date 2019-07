Svētdien, 21. jūlijā, pasaules turnejas "WorldWired Tour" ietvaros "Metallica" uzstājās Lužņiku stadionā Maskavā. Koncerta vidū, palikuši uz skatuves divatā, basists Roberts Truhiljo un ģitārists Kērks Hamets visiem par pārsteigumu krievu valodā sāka izpildīt Viktora Coja dziesmu "Gruppa krovi".

Pūlis šādu pavērsienu uztvēra ar milzu ovācijām un aizkustinājumā sāka dziedāt līdzi. "Metallica" ik katrā savas tūres koncertā izpilda kādas īpašas vietējiem faniem veltītas kaverversijas. Piemēram, Berlīnē viņi nodziedāja "Rammstein" dziesmu "Engel", Parīzē – Džonija Holideja "Ma gueule", Mančestrā – "The Stone Roses" dziesmu "I Wanna Be Adored", Norvēģijā "A-ha" kompozīciju "Take on me", bet Zviedrijā - "Abba" dziesmu "Dancing Queen".

Radiostacija "Govorit Moskva" sazinājusies ar Viktora Coja tēvu Robertu, lai noskaidrotu, ko viņš domā par slavenās amerikāņu rokgrupas žestu, izpildot viņa dēla dziesmu. Viņš atklāja, ka nemaz šādu grupu nezina.

"Saprotiet, es galīgi neesmu lietas kursā. Es neko neredzēju, nezinu, par ko ir runa. Es nezinu, kas ir "Metallica", pirmo reizi dzirdu, ka tāda grupa vispār eksistē," viņa sacīto citē "Newsru.com".

"Metallica" koncerttūre "WorldWired Tour" aizsākās 2016. gadā, neilgi pēc kolektīva 10. studijas albuma "Hardwired...To Self-Destruct" iznākšanas. Šajā turnejā mūziķi jau paguvuši apmeklēt virkni Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, kā arī Āzijas un Eiropas valstu. Tikai Eiropā vien grupas koncertus apmeklējuši ap 650 000 cilvēku, turklāt slēgto koncertplatību apmeklētības rekords ticis pārspēts veselas 29 reizes.