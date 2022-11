Grupa "Metallica" 28. novembrī pārsteigusi savus fanus un smagās mūzikas cienītājus, izziņojot jaunu albumu. Līdz ar albuma izziņošanu tā laidusi klajā arī jaunu dziesmu un video "Lux Æterna", kas ir pirmais singls no gaidāma studijas ieraksta.

Jaunā albuma nosaukums būs "72 Seasons" un tas pie klausītājiem nonāks nākamā gada 14. aprīli. To izdod grupas pašas dibinātā izdevniecība "Blackened Recordings". Iepriekšējais "Metallica" albums "Hardwired…To Self-Destruct" iznāca 2016. gadā.

Jaunās dziesmas "Lux Æterna" videoklipu veidojis režisors Tims Sačenti (Tim Saccenti) un tas filmēts Losandželosā, ASV, novembra sākumā.

NEW METALLICA SONG // LUX ÆTERNA // STREAM IT NOWhttps://t.co/JEXNcbcklD

Video Directed by Tim Saccenti pic.twitter.com/TRtseqJ1jS