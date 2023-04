Progresīvā metāla grupa "Oghre" publicējusi jaunu skaņdarbu "Dzirnavas". Līdz ar jaunās dziesmas izdošana, grupa izziņo arī koncertu, kas notiks 20. maijā Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē.

"Dzirnavas" ir pirmais vēstnesis no topošā trešā studijas albuma, portālu "Delfi" informē grupas mūziķi.

Trešā albuma, kurš turpina dzīvību radošo elementu sēriju, galvenais varonis būs ķīmiskais elements ogleklis. Tiks apskatītas parādības, kuru būtība ir cikliska, kā arī asociācijas ar tādiem oglekļa alotropiem kā dimants, grafīts un amorfais ogleklis - ogle. Vēl būtiska loma būs augsnei kā dzīvā un mirušā krustpunktam.

Skaņdarba "Dzirnavas" iedvesmas avots ir skudru nāves spirāles fenomens. "Mani šī parādība interesē kā savdabīga nāves deja vai rituāls, kas atbalsojas plašākā mērogā: no paaudzes uz paaudzi mantotos paradumos, rīcības inercē un pūļa virzības spiedienā. Tā pat kā skudras, sekodama cita citai, soļo līdz nāvei, arī dzīvība kopumā, riņķodama ap sauli kā gravitācijas vēju grieztās dzirnavās, samaļ pati sevi par barību nākamajām paaudzēm," stāsta vokālists Oskars Dreģis.

"Arī instrumentāli mēs esam mēģinājuši panākt, ka ir viens konkrēts ritms, kas parādās dziesmas sākumā un nemitīgi ir klātesošs viscaur skaņdarbam, kā neapturams vilciens vai nāves spirāle. Kāds no mums visu laiku to uz maiņām uztur, kamēr pārējie mēģina no tā spītīgi atdalīties un izcelties. Noslēgumā tāpat visi pa vienam atgriežas iemītajā takā un iet bojā, kļūstot par mēslojumu augsnē, no kuras nākuši. Pāri paliek tikai nerealizēts sapnis par peldēšanu pret straumi, atšķiršanos no citiem un mūžīgu dzīvību", piebilst ģitārists Toms Gaļinauskis.

Skaņdarbu ierakstījis un miksējis Jānis Kalvāns studijā "Gateris", kurā tapis arī grupas iepriekšējais albums "Grimt". Dziesmu māsterējis zviedru leģendārās post-metāla grupas "Cult of Luna" dibinātājs un producents Magnuss Lindbergs savā studijā "Redmount Studios" Stokholmā. Singla vizuālā noformējuma autors ir mākslinieks Aigars Opincāns, ar kuru grupa cieši sadarbojusies jau gandrīz desmit gadus.

Dibināta 2012. gadā, grupa "Oghre" ir Oskars Dreģis (vokāls, elektronika), Normunds Balodis (bungas), Andis Zvejnieks (basģitāra), Toms Gaļinauskis (ģitāra) un Kristaps Baķis (ģitāra). Grupa izdevusi divus albumus, kuri abi bijuši nominēti "Zelta mikrofona" un Latvijas Metālmūzikas gada balvām.

Jauno skaņdarbu varēs dzirdēt klātienē jau 20. maijā Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē koncertā "Zemes svars", kas turpina alternatīvās mūzikas cikla "Ceļabiedri" 2023. gada sezonu. Koncertā uzstāsies arī grupa "Saturn's Husk" un šogad "Zelta mikrofona" balvai nominētie "Four Minute Man".