Latviski meditatīvā muzikālā apvienība "Rāmi riti" ir laidusi klajā dziesmu "Tumšs laukā", portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

""Tumšs laukā" dziesmu sajūtu kā dāvanu šajā situācijā, kurā esam ierauti visi. Kā klauvējienu pie sirds, atgādinājumu par dievišķo plānu, par augstāku spēku klātesamību vienmēr un visur. Miers, mīlestība, paļāvība uz augstāko esību, uzvar bailes, neziņu un tumsu. Tas ir cilvēciskās dzīves pats svarīgākais uzdevums vērst skatu iekšup (uz āru mēs visi protam skatīties), aptvert dievišķo esību, kura ir mūžīga, neiznīcināma, gaismas un zināšanu pilna, un tā ir mūsos, katra mūsu sirdī, garīgajā sirdī. Kā tautasdziesmas to dēvē par Augstāko padomiņu, var to saukt arī tā. Un dzirdot sevī šo Augstāko padomiņu, prast un saprast, kad, kā un vai rīkoties. Vajadzīga milzīga izšķirtspēja starp prātu un sirdi, ko saka prāts, ko saka sirds. Tas ir treniņš cilvēciskās dzīves garumā. Šo iemācīties ir viens no būtiskākajiem cilvēka dzīves uzdevumiem," tā par dziesmu saka grupas vokāliste Inese Kozuliņa, grupas vokāls.

Dziesma ierakstīta, sadarbojoties pieciem "Rāmi riti" mūziķiem – Inesei Kozuliņai, Mārtiņam Miļevskim, Kalvim Vītolam, Alisai Klimanskai un Ivaram Štubim – studijā "Jump Sound". Skaņas režisors – Aigars Grāvers un video veidotāja – Ļubova Varšavska.

Mūziķe Inese Kozuliņa novēl visiem šajā pirmsvētku laikā: "Drīz, drīz saulīte atkal sāks ceļu augšup kalnā, gaismas būs vairāk kā tumsas, lai mums visiem pietiek labestības, sirdsgudrības, mīlestības un patiesas rūpes vienam par otru. "Ar Dieviņa palīdzību, visam varu cauri iet"."

"Pats muzikālās apvienības nosaukums "Rāmi riti" ietver un noskaņo klausītāju uz mieru un tai pat laikā uz iekšēju modrību un notikumu. "Rāmi riti" mūzika ir bagāta ar latviski meditatīvām noskaņām, kuras jaušamas tepat ap mums, kokos, pļavās, vējā, mežā, akmeņos, zemes smaržā, uguns siltumā, debess zilgmē, cilvēka tuvajās attiecībās ar dabu un mīļumā vienam pret otru. "Rāmi Riti" muzikālais vēstījums ļauj klausītājiem pietuvoties, pieskarties tautasdziesmās ievītajai latviskajai Dievsajūtai, katra paša iekšējai pasaulei, sajust vienotību, harmoniju ar visu dzīvo, kas mums apkārt," tā par grupu raksta paši tās dalībnieki.