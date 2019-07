Grupas "Vaira" dalībnieki Pēteris Ozols un Matīss Kļaviņš mūzikā darbojas jau sen un ir bijuši saistīti ar vairākiem vietējiem projektiem, kuros ir piedalījušies gan kopā, gan arī atsevišķi. Pamanāmākie no tiem ir "Pyro Trees", "Polifauna", "Kasetes", "Carnival Youth" un citi. Nu abi apvienojušies projektā "Vaira" un piedāvā debijas dziesmu "Jumti".

Dziesma "Jumti" apvieno indīroka un popmūzikas elementus, mēģinot aizņemties labākās īpašības no abām mūzikas frontēm, tajā pašā laikā līdz galam "neiekāpjot" nevienā no šiem žanriem. "Vairas" skanējums sevī ietver gaisīgi sapņainas ģitāras, kurām gluži kosmosā aizlidot neļauj konkrēta ritma sekcija un tieši sintezatori. Kā spēcīgas muzikālās ietekmes dalībnieki min "Deerhunter", "Timber Timbre", "Beach House" un vietējos māksliniekus – grupu "K. Remonts".

Ideja par kopīgu projektu divatā mūziķiem radās 2017. gada nogalē, lai arī vairāku dziesmu aizmetņi ir meklējami pat vēl senāk. Patlaban grupa ir apkopojusi pieklājīgu skaitu ar dziesmām, kuras vēl tiek cītīgi slīpētas, pirms tās tiek nodotas publiskai vērtēšanai.

Matīss Kļaviņš dziesmas vēstījumu skaidro šādi: "Tiklīdz autors paskaidro, par ko ir viņa radītais darbs, tajā pazūd noslēpumainības elements, un līdz ar to – arī individuāla interpretējuma iespējas, kas pašu darbu uzreiz padara mazāk interesantu. Iespējams, ka "Jumti" ir par mīlestību, bet varbūt tā ir arī par to, kā es stāvu veikalā ar baltmaizes kukuli rokās, nevarot sagaidīt, kad izkustēsies rinda. Par to lai lemj klausītājs."

Video idejas autori ir paši mūziķi, taču tā režisors ir japāņu mākslinieks Eidou Kameda, kuru mūziķi nejauši satikuši kādā krogā: "Ar Eidou iepazināmies un, kā tas mēdz notikt pavisam vēlos piektdienas vakaros, uzreiz arī iedraudzējāmies. Nākamajā dienā bijām plānojuši filmēt klipu un viņš, uzzinot par mūsu plāniem, pieteicās palīdzēt. Bijām pārsteigti par viņa vīziju klipam, jo mums pašiem padomā bija pavisam kas cits. Divas dienas vēlāk viņš aizdevās atpakaļ uz Japānu, neatstājot nekādus kontaktus - nemaz neredzējis gala rezultātu. Tā arī konkrēti neuzzinājām, ar ko viņš tieši nodarbojas un vai Eidou vispār ir viņa īstais vārds. Cerams, ka beigās tomēr nelikām viņam vilties," stāsta Pēteris Ozols.

"Vaira" tuvākajā paredzamajā nākotnē koncertēt neplāno – tiek gatavots debijas albums, kurš klausītājiem tiks nodots nākamgad. Dziesmu "Jumti" iespējams noklausīties arī straumēšanas platformā "Spotify".