Austrijā dzīvojošā latviešu dziedātāja un producente Baiba (pilnajā vārdā Baiba Dēķena) piedāvā jaunāko singlu "I Can Tell You My Sins" no drīzumā gaidāmā albuma, portālu "Delfi" informē mūziķes pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"I Can Tell You My Sins" ir jaunākais singls no mūziķes drīzumā gaidāmā albuma "Lighter". Šī ir viena no pirmajām dziesmām, kurā Baiba atklāj savu kaislību pret elektronisko mūziku, meklējot jaunus izpausmes veidus popmūzikas žanrā.

Kā raksta dziedātājas pārstāvji, šis skaņdarbs ir tumšs, bet tā jutekliskās noskaņas iemieso cerības un izmisumu, kāds mīt jaunos mīlniekos. Vēlme un vienlīdz arī bailes atklāties, saplūst vienam ar otru, atklāt savus visslēptākos noslēpumus, grēkus un vēlmes. Tajā pat laikā dziesma ir arī trausla - gluži kā jauna mīlestība.

"Šis skaņdarbs ir "slow-burner" - tas jāklausās melanholiski skaistās vasaras naktīs, baudot mīļotā klātbūtni un pieskārienus," atklāj Baiba.

Dziesmu iespējams klausīties visās straumēšanas platformās.

Baiba ir latviešu mūziķe, kura šobrīd dzīvo Insbrukā, Austrijā. 2017.gadā viņa laida klajā savu debijas albumu 'These Storms', kas tapa sadarbībā ar austriešu producentu Kristofu Holcknehtu (Christoph Holzknecht). Šajā laikā Baiba sāka solomākslinieces un producentes karjeru, arvien vairāk virzoties prom no saldsērīgā dziedātāja-mūzikas autora tēla un meklējot jaunus veidus, kā eksperimentēt elektroniskajā popmūzikā.

Viņas singli "Running", "Light Inside", "Touch You Right" un "You Don't Know Me", kurus viņa izdeva ar savu pilno vārdu (Baiba Dēķena), tikuši atskaņoti radiostacijās visā Eiropā, kā arī pieminēti vairākos mūzikas blogos Kanādā un Amerikā.

Baibas singls "Waiting" no drīzumā gaidāmā albuma 'Lighter' tika iekļauts ikdienas rotācijā vienā no lielākajām Austrijas radiostacijām FM4, bet novembra vidū viņas radītais skaņdarbs nonāca Oficiālajā Eiropas neatkarīgās mūzikas topa (Official European Independent Music Charts) 19. vietā un saglabāja vietu Top 50 līdz 2020.gada martam.